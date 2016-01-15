KTÖS’ten Akademisyenlere Destek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Semen Saygun, Türkiye’de “bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalayan akademisyenlere karşı “insan avı” başlatıldığını belirterek, bu durumu protesto etti. Saygun, konuyu uluslararası makamlara taşıyacaklarını belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan Saygun, “bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzalayan “Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi”ne karşı soruşturma, gözaltılar ve “insan avı” başlatıldığını kaydetti.

Saygun, “Oluşturulan tehdit karanlığından herhangi bir akademisyenin burnunun dahi kanamasından AKP yönetimin sorumlu olacağını hatırlatır ve uluslararası yargının önünde hesap vermesi gerektiğinin altını çizeriz” ifadelerini kullandı.