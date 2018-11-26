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Ktös Ve Ktoeös’ten Şiddete Karşı Ortak Açıklama: “devlet Mekanizmaları Sınıfta Kaldı”

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DE HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞI SUSMAYACAĞIMIZI, ORTAK ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİMİZİ TÜM KAMUOYUNA DUYURURUZ”

Ktös Ve Ktoeös’ten Şiddete Karşı Ortak Açıklama: “devlet Mekanizmaları Sınıfta Kaldı”

“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DE HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞI SUSMAYACAĞIMIZI, ORTAK ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİMİZİ TÜM KAMUOYUNA DUYURURUZ”

26 Kasım 2018 Pazartesi 10:44
Ktös Ve Ktoeös’ten Şiddete Karşı Ortak Açıklama: “devlet Mekanizmaları Sınıfta Kaldı”


“ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DE HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞI SUSMAYACAĞIMIZI, ORTAK ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİMİZİ TÜM KAMUOYUNA DUYURURUZ”

Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde” dayanışmayı toplumsal eşitlik mücadelesi veren tüm kesimlerle paylaştığını bildirdi.

KTÖS Başkanı Emel Tel ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem imzasıyla yayınlanan ortak açıklamada, ülkede devlet mekanizmalarının şiddetin her türlüsünün önüne geçebilecek yasal tedbirleri almak ve vatandaşların temel insan haklarını korumak konusunda sorumluluklarını yerine getirme mücadelesinde sınıfta kaldığı savunuldu.

Açıklamada, yasa yapıcıların sivil toplumun tüm mücadelesine rağmen şiddete yönelik önleyici yasaları geliştirmek için yeterli çaba sarf etmediğinin görüldüğü kaydedildi.

Artan şiddet, taciz, tecavüz, darp ve kadın cinayetleri gibi vakaların en ağır şekilde cezalandırılması ve devletin şiddeti önleme, şiddet mağdurunu koruma, uygulayanı soruşturma ve şiddetini sonlandırmasına yönelik politikaları hayata geçirmesinin ivediliği olduğunun belirtildiği açıklamada, şiddetin sadece caydırıcı cezalarla önlenemeyeceğine, eğitim sistemi içerisinde “zorbalığa karşı, barış kültürü eğitimi” projelerinin yer alması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“KTÖS ve KTOEÖS olarak eğitim sistemi içerisindeki yasalar, programlar ve eğitim ortamlarının barışçıl bir dil ile yeniden düzenlemesinin karşılığını yaşamın her alanında “şiddetsiz iletişim” olarak geri alacağımızın bilinciyle her türlü katkıyı yapmaya hazırız.

Bizler sözümüzü örgütleyebilme, yan yana gelme ve hayatı değiştirme iradesinde ve iddiasındayız.
Her türlü şiddetin son bulduğu, tacizin tecavüzün, kadın cinayetlerinin savaşın olmadığı, eşit, özgür, laik ve demokratik bir ülkede barış ve huzur içinde yaşam hakkımızı istemeye devam edeceğiz.

Ülkemizde bu hafta içerisinde konu ile ilgili sivil toplum örgütleri ve sendikalar tarafından gerçekleştirilen tüm farkındalık etkinlikleri ve yürüyüşlerini önemsediğimizi vurgularız. Önümüzdeki süreçte de her türlü şiddete karşı susmayacağımızı, ortak çalışmalara devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz. Biz Birlikte Güçlüyüz.”

(RU/HA)


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