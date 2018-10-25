Ktös Ve Ktoeös, “kıbrıs Cumhuriyeti” Vatandaşlıklarıyla İlgili Mağduriyet Yaşadığına İnanan Kişilerin Aralık Sonuna Kadar Başvuru Yapabileceğini Hatırlattı





Lefkoşa, 25 Ekim 18 : KTÖS ve KTOEÖS, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlıklarıyla ilgili mağduriyet yaşadığına inanan kişilerin, aralık sonuna kadar oluşturulan birime başvuru yapabileceğini hatırlattı.

KTÖS ve KTOEÖS basın toplantısı düzenleyerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı konusunda, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı konusunda mağdur olanlara yardımcı olmak için 15 Şubat’ta KTOEÖS ile başlattıkları kampanya süreci hakkında bilgi vermek istediklerini belirterek, yapılan toplantının ardından müracaat için bir büro açtıklarını, bu konuyla ilgilenmesi için birini görevlendirdiklerini ve müracaatların devam ettiğini anlattı.

Elcil, şu anda ellerinde, 5700 civarında müracaat olduğunu, bu süre içerisinde, müracaatların kategorize edilme işlemlerinin yapıldığını ve Ağustos ayında bu verileri Rum İçişleri Bakanıyla paylaştıklarını hatırlattı.

O görüşmede Rum İşiçleri Bakanlığında bu konuyla ilgili bir birim oluşturulması kararı alındığını belirten Elcil, güneyde oluşturulanla kendilerinin oluşturduğu birimlerin 1 kez bir araya geldiğini ve bazı başvuru dosyalarıyla ilgili çalışma başlatıldığını söyledi.

Elcil, başvurular arasında, tanışma yeri yurtdışı olan 345, evliliğini ve çocuğunu yurtdışında yapmış 45 kişi ve anne baba Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olup vatandaş olamayan 30 kişinin dosyalarının bu birime iletildiğini ve incelenmeye devam ettiğini belirtti.

Önümüzdeki günlerde bu dosyalarla ilgili karar üretileceği bilgisi aldıklarını dile getiren Elcil, bu konunun kapanmadığını ve çalışmaya aralıksız devam ettiklerini vurguladı.

EYLEM

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise, vatandaşlıklarla ilgili mağduriyet yaşadığına inananların Aralık sonuna kadar KTÖS’le birlikte oluşturdukları ve KTÖS binasında hizmet veren birime başvuru yapabileceğini söyleyerek, konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini belirtti.

HAKKI

Konunun avukatlarından Murat Metin Hakkı ise, 400 civarında kişinin dosyasıyla ilgili açılım yapılabilmesi hususunda ümit belirtiğini, geriye kalan ve gelecek dosyalarla ilgili de resmi makamlar nezdinde vatandaşlık başvurularının yapılacağını ve o makamlardan da Anayasanın ve yerel mevzuatın öngördüğü zamanda cevap alınamazsa yasal sürecin devreye gireceğini anlattı.

“Bu kolay olmayan uzun ince bir yoldur ancak çelikten sinirlere sahip olunup sabırla ilerlenirse başarılı olunacağına inanıyorum” diyen Hakkı, Rum devletinin de mevzuatının parçası olan uluslararası hukukun kendilerinden yana olduğunu herhangi bir ayrımcılığa ve temel insan haklarının ihlaline çok da uzun süre devam edilemeyeceğini vurguladı.

POLİLİ

Konunun diğer bir avukatı Öncel Polili ise, konunun kesinlikle bir insan hakları sorunu olduğunu ifade ederek, “Kıbrıs’ın Kuzeyinde nasıl bu sorunu çözmek için adım atıyorsak aynı şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de bu sorunların çözülmesi için gerekli çabayı göstereceğiz” dedi.

(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI

Haber: Arzu Köprülü Fotoğraf: Süleyman Önal







