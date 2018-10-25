banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93009
ALTIN
223.744
DOLAR
5.6418
STERLİN
7.2643
EURO
6.4391
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Bulut’a Ağır ceza tokadı
Bulut’a Ağır ceza tokadı
Akıncı İle Anastasiadis yarın görüşüyor
Akıncı İle Anastasiadis yarın görüşüyor
Erhürman: “Gevşek Federasyon yapısıyla bir sorunumuz yok”
Erhürman: “Gevşek Federasyon yapısıyla bir...
banner282

Ktös Ve Ktoeös, “kıbrıs Cumhuriyeti” Vatandaşlıklarıyla İlgili Mağduriyet Yaşadığına İnanan Kişilerin Aralık Sonuna Kadar Başvuru Yapabileceğini Hatırlattı

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : KTÖS ve KTOEÖS, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlıklarıyla ilgili mağduriyet yaşadığına inanan kişilerin, aralık sonuna kadar oluşturulan birime başvuru yapabileceğini hatırlattı.

Ktös Ve Ktoeös, “kıbrıs Cumhuriyeti” Vatandaşlıklarıyla İlgili Mağduriyet Yaşadığına İnanan Kişilerin Aralık Sonuna Kadar Başvuru Yapabileceğini Hatırlattı

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : KTÖS ve KTOEÖS, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlıklarıyla ilgili mağduriyet yaşadığına inanan kişilerin, aralık sonuna kadar oluşturulan birime başvuru yapabileceğini hatırlattı.

25 Ekim 2018 Perşembe 13:07
Ktös Ve Ktoeös, “kıbrıs Cumhuriyeti” Vatandaşlıklarıyla İlgili Mağduriyet Yaşadığına İnanan Kişilerin Aralık Sonuna Kadar Başvuru Yapabileceğini Hatırlattı


Lefkoşa, 25 Ekim 18 : KTÖS ve KTOEÖS, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlıklarıyla ilgili mağduriyet yaşadığına inanan kişilerin, aralık sonuna kadar oluşturulan birime başvuru yapabileceğini hatırlattı.
KTÖS ve KTOEÖS basın toplantısı düzenleyerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı konusunda, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı konusunda mağdur olanlara yardımcı olmak için 15 Şubat’ta KTOEÖS ile başlattıkları kampanya süreci hakkında bilgi vermek istediklerini belirterek, yapılan toplantının ardından müracaat için bir büro açtıklarını, bu konuyla ilgilenmesi için birini görevlendirdiklerini ve müracaatların devam ettiğini anlattı.
Elcil, şu anda ellerinde, 5700 civarında müracaat olduğunu, bu süre içerisinde, müracaatların kategorize edilme işlemlerinin yapıldığını ve Ağustos ayında bu verileri Rum İçişleri Bakanıyla paylaştıklarını hatırlattı.
O görüşmede Rum İşiçleri Bakanlığında bu konuyla ilgili bir birim oluşturulması kararı alındığını belirten Elcil, güneyde oluşturulanla kendilerinin oluşturduğu birimlerin 1 kez bir araya geldiğini ve bazı başvuru dosyalarıyla ilgili çalışma başlatıldığını söyledi.
Elcil, başvurular arasında, tanışma yeri yurtdışı olan 345, evliliğini ve çocuğunu yurtdışında yapmış 45 kişi ve anne baba Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olup vatandaş olamayan 30 kişinin dosyalarının bu birime iletildiğini ve incelenmeye devam ettiğini belirtti.
Önümüzdeki günlerde bu dosyalarla ilgili karar üretileceği bilgisi aldıklarını dile getiren Elcil, bu konunun kapanmadığını ve çalışmaya aralıksız devam ettiklerini vurguladı.
EYLEM
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ise, vatandaşlıklarla ilgili mağduriyet yaşadığına inananların Aralık sonuna kadar KTÖS’le birlikte oluşturdukları ve KTÖS binasında hizmet veren birime başvuru yapabileceğini söyleyerek, konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini belirtti.
HAKKI
Konunun avukatlarından Murat Metin Hakkı ise, 400 civarında kişinin dosyasıyla ilgili açılım yapılabilmesi hususunda ümit belirtiğini, geriye kalan ve gelecek dosyalarla ilgili de resmi makamlar nezdinde vatandaşlık başvurularının yapılacağını ve o makamlardan da Anayasanın ve yerel mevzuatın öngördüğü zamanda cevap alınamazsa yasal sürecin devreye gireceğini anlattı.
“Bu kolay olmayan uzun ince bir yoldur ancak çelikten sinirlere sahip olunup sabırla ilerlenirse başarılı olunacağına inanıyorum” diyen Hakkı, Rum devletinin de mevzuatının parçası olan uluslararası hukukun kendilerinden yana olduğunu herhangi bir ayrımcılığa ve temel insan haklarının ihlaline çok da uzun süre devam edilemeyeceğini vurguladı.
POLİLİ
Konunun diğer bir avukatı Öncel Polili ise, konunun kesinlikle bir insan hakları sorunu olduğunu ifade ederek, “Kıbrıs’ın Kuzeyinde nasıl bu sorunu çözmek için adım atıyorsak aynı şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti’nde de bu sorunların çözülmesi için gerekli çabayı göstereceğiz” dedi.
(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI
Haber: Arzu Köprülü Fotoğraf: Süleyman Önal



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Afrika davasında 4 tanık dinlendi
Dikkat!!! Düzeltme...
Dikkat!!! Düzeltme...
Bulut’a Ağır ceza tokadı
Bulut’a Ağır ceza tokadı
Ybh Ve Zibilling Gönüllülerinden Lefke’de Ortak Etkinlik
Ybh Ve Zibilling Gönüllülerinden Lefke’de Ortak Etkinlik
Gmb Tiyatrosu Sezonu “benim Oğlum Doktor” İle Açtı
Gmb Tiyatrosu Sezonu “benim Oğlum Doktor” İle Açtı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
Europa Nostra Toplantısında Lefkoşa Surlariçi Arabölgesi Görüşüldü
Europa Nostra Toplantısında Lefkoşa Surlariçi Arabölgesi Görüşüldü
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İşbirliği Protokolü İmzaladı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı İşbirliği Protokolü İmzaladı
2018 Tarım Turizm Ve Sanayi Mali Destek Kısmi Hibe Programları Lansmanı Yapıldı...erhürman: “yeni Girişimcilerin Katılımı Son Derece Önemli”
2018 Tarım Turizm Ve Sanayi Mali Destek Kısmi Hibe Programları Lansmanı Yapıldı...erhürman: “yeni Girişimcilerin Katılımı Son Derece Önemli”
2018 Yılı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı İlan Edildi
2018 Yılı Tarım Ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı İlan Edildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim