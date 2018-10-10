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Ktös Ve Ktoeös Eğitim Bakanlığına Siyah Çelenk Bıraktı

SENDİKALAR BAKANLIĞI PROTESTO ETTİ EYLEM UYARISINDA BULUNDU 

Ktös Ve Ktoeös Eğitim Bakanlığına Siyah Çelenk Bıraktı

SENDİKALAR BAKANLIĞI PROTESTO ETTİ EYLEM UYARISINDA BULUNDU 

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:10
Ktös Ve Ktoeös Eğitim Bakanlığına Siyah Çelenk Bıraktı

SENDİKALAR BAKANLIĞI PROTESTO ETTİ EYLEM UYARISINDA BULUNDU 

Lefkoşa, 10 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına siyah çelenk bıraktı. 

Sendikalar, Bakanlığın eğitim politikalarını protesto etti ve eylem uyarısında bulundu. 

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile KTOEÖS Başkanı Selma Eylem. Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

ELCİL 

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, son dönemlerde eğitim sendikalarına yönelik  "eylem yapmıyorlar" gibi bir söylem olduğunu ve bunu kabul etmediklerini ifade ederek, eğitim sendikaları olarak velilerle karşı karşıya gelmeyeceklerini, eğitim hakkını almak için ailelerle birlikte hareket edeceklerini söyledi. 

Elcil, Milli Eğitim Bakanlığını ve Bakanı sorunlara çözüm bulamadığı  gerekçeisyle eleştirerek, Bakan’ın eğitimdeki birçok sorunu çözmek yerine Fas’a konferansa gittiğini ifade etti.

Elcil, şansız bir akademik yıla başladıklarını, Türkiye\'nin eğitime "ambargo uyguladığını ve desteği kestiğini" öne sürerek, okullardaki öğretimen kitap kırtasiye eksiklerinin devam ettiğini kaydetti. 

Öğretmen eksikliğinin göz ardı edildiğini, kadroların verilmediğini, atamaların tamamlanmadığını ifade eden Elcil, bunların eğitim için ciddi bir ihlal ve beceriksizlik olduğunu söyledi. 

Eğitim Bakanlığını "dayatma ile ambargoları açıklamamakla" suçlayan Elcil, tüm bunlardan çocukların etkilendiğini, eğitim hakkı için velilerle birlikte eylem yapmaktan geri durmayacaklarını söyledi. 

Elcil, sendikalar olarak birlikte hareket edeceklerini ve haftaya kadar eksikler giderilmezse eylem haklarını kullanacaklarını ifade etti. 

Şener Elcil, bu durumun hükümetin de sorunu olduğunu ancak bakanlığın da eğitime değer vermediğini savundu. 

EYLEM

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de, eğitimdeki eksiklerin devam ettiğini, öğretmen, kitap, kırtasiye, hademe eksikliğinin sürdüğünü söyledi. 

Eylem, Bakanlık uygulamalarını eleştirerek, "Eğitimde aksamalar fırsat eşitliği açısından sorundur. TC tarafından kitap basımına ayrılan bütçede sorun oldu, çözüm geç bulundu. Okullara yatırım yeni okul yok ama ihtiyaçtan fazla camii yapılıyor. Okullara yatırım yapılmıyor. Okullar kaderine terk edildi. Okullar kendileri kaynak yaratmaya çalışıyor" dedi.

Eylem, okullardaki yabancı uyruklu öğrencilerin çoğaldığını ve sıkıntı yaşandığını, ancak Bakanlığın çözüm üretemediğini savunarak, atamaların, yasa tüzükler ile ilgili gerekli adımların atılması için neyin beklendiğini sordu. 

Ülkede işsiz bir çok öğretmen bulunduğunu ancak TC\'den görevlendirilen öğretmenlerin atamalarının yapıldığını işaret eden Eylem, eğitimin niteliksizleştirilmesinin kabul edilemez olduğunu, öğretmenlerin haklarına el uzatılmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 

(EMR/ YIL)  FOTOĞRAFLI 

Haber. Emir Ertorun Fotoğraf:Süleyman Önal

 

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