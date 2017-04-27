Ktös: “türkiye’nin Gerçek Niyetinin İlhak Olduğunu İfade Etti”

Lefkoşa, 27 Nisan 17 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Türkiye Cumhurbaşkanı Danışmanı Yiğit Bulut’un son açıklamasıyla, “Türkiye’nin gerçek niyetinin ilhak olduğunu açıkça ifade ettiğini” savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil tarafından yapılan açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

“Özellikle Sayın Bulut bu samimi itirafları ile bizim yıllardan beri söylediğimiz gerçekleri bir kez daha resmi ağızdan doğrulamıştır. Adaya yapılan askeri müdahalenin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni korumaya değil yıkmaya ve sürdürülen politikalarla adanın Türkiye’ye bağlanmasının hedeflendiği gerçeğini Sayın Bulut cesur bir şekilde ortaya koymuştur.”

“Özellikle kurdurulan kukla yapının Türkiye’ye mali olarak ağır geldiğinin belirtilerek, bunun yerine vali gönderme niyetinin de açıkça ifade edilmesi ‘TC Elçisi vali gibi davranıyor’ açıklamalarımızı doğrulamaktadır” diyen Elcil, “görüşme sürecinde Türkiye’nin zamana oynadığının ve gerçek niyetin Kıbrıslı Türkleri rehine olarak Avrupa Birliği’ne karşı kullanmak olduğunun” da bu açıklamalarla vurguladığını iddia etti. Elcil, “ Bu gerçek, görüşme süreci devam ederken Sayın Akıncı’nın ‘dört özgürlük’ konusunu masaya getirerek yarattığı çıkmaz ile de örtüşmektedir” diye ekledi.

(YIL/GUR)