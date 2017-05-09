Ktös, Tıp-iş’e Destek Belirtti…

Lefkoşa, 9 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’na (Tıp-İş) destek belirtti.

Elcil konuyla ilgili yazılı açıklamasında, parasız, nitelikli eğitim ve sağlık hizmetlerini tüm vatandaşlarına eşit bir şekilde vermenin, devletin temel görevlerinden olduğunu ifade etti.

“Devlet eli ile onlarca özel hastane yaratılırken, devlet hastaneleri yıllarca ihmale uğratılarak araç gereçten yoksun hale getirilmiştir. Bu da yetmezmiş gibi yıllarca eğitim alarak uzmanlaşan doktorlar diğer çalışanlarla birlikte göç yasası kapsamında sefalet ücretine mahkum edilmiştir” diyen Elcil, şöyle devam etti:

“Devlet hastanelerini çökertip, doktorları birbirine düşürerek yaratılacak kaosla, paralı özel sağlık sistemleri ve Türkiye’nin yeşil hastaneleri adamızın kuzeyine getirilmeye çalışılmaktadır. Tıp-İş’in kamusal sağlık hizmetlerinin devlet tarafından verilmesi mücadelesini selamlar, verilen mücadelenin sadece ‘para’ için olduğu demagojisini yapan başta UBP-DP hükümeti olmak üzere tüm rant çevrelerini şiddetle protesto ederiz.”

(DOĞ/gur)