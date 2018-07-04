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Ktös’ten Türkiye Yetkililerine “afrin” Soruları

Lefkoşa, 3 Temmuz 18 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Türkiye Dışişleri Bakanlığının “Afrin’i Afrinlilere bırakıyoruz” açıklamasına dikkat çekerek, Türkiye yetkililerine “Afrin’le” ilgili bazı sorular yöneltti.

Ktös’ten Türkiye Yetkililerine “afrin” Soruları

Lefkoşa, 3 Temmuz 18 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Türkiye Dışişleri Bakanlığının “Afrin’i Afrinlilere bırakıyoruz” açıklamasına dikkat çekerek, Türkiye yetkililerine “Afrin’le” ilgili bazı sorular yöneltti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 13:16
Ktös’ten Türkiye Yetkililerine “afrin” Soruları
Lefkoşa, 3 Temmuz 18 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Türkiye Dışişleri Bakanlığının “Afrin’i Afrinlilere bırakıyoruz” açıklamasına dikkat çekerek, Türkiye yetkililerine “Afrin’le” ilgili bazı sorular yöneltti.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, konuyla ilgili daha çok “sorular” içeren yazılı açıklamasında,  Türkiye’nin “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasal nizamını tekrardan tesis etmek ve toprak bütünlüğünü korumak için garantörlük sorumluluğu çerçevesinde Kıbrıs’a da askeri müdahalede bulunduğunu” belirtti.
Elcil, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması çerçevesinde, Türkiye yetkililerine sormak istediklerini belirttiği 24 maddeden oluşan soruları sıraladı.
Söz konusu 24 maddede, Afrin’e Türkiye’den nüfus akışı olup olmayacağı, Afrin’in eğitim sistemiyle ilgili düzenlemeler yapılıp yapılmayacağı, Afrin’de toprak düzenlemesi gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği, ayrı bir yönetim kurulup kurulmayacağı, Afrinlilerin kendi kendini yönetip yönetmeyeceği, Afrinlilerin kendi kendini yönetme talebinde bulunması halinde nasıl bir tavır takınılacağı gibi Afrin’in gelecekteki yönetimsel işleyişiyle ilgili sorular soruldu.
(YIL/HÖ)

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