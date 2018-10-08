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Ktös\'ten, Maliye Bakanı\'nın “isteyene Devre Hazırım” Açıklamasına Yanıt: “iktidara Talibiz”

Lefkoşa, 8 Ekim, 18 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın, “Maliye Bakanlığı’nı isteyen sendikaya devretmeye hazırım” açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, iktidara talip olduklarını açıkladı.

Ktös\'ten, Maliye Bakanı\'nın “isteyene Devre Hazırım” Açıklamasına Yanıt: “iktidara Talibiz”

Lefkoşa, 8 Ekim, 18 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın, “Maliye Bakanlığı’nı isteyen sendikaya devretmeye hazırım” açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, iktidara talip olduklarını açıkladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:31
Ktös\'ten, Maliye Bakanı\'nın “isteyene Devre Hazırım” Açıklamasına Yanıt: “iktidara Talibiz”

Lefkoşa, 8 Ekim, 18 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın, “Maliye Bakanlığı’nı isteyen sendikaya devretmeye hazırım” açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, iktidara talip olduklarını açıkladı.


Elcil yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşadığı ekonomik yıkımdan Kıbrıslı Türklerin olumsuz etkilendiğini yineledi. 

Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın sendikalara açık çağrı yaparak, Maliye Bakanlığı’nı isteyen sendikaya devretmeye hazır olduğunu ifade ettiğine işaret eden Elcil, “Sn. Serdar Denktaş’ın bu davetini memnuniyetle kabul ettiğimizi vurgularken, bizim hükümete değil iktidara talip olduğumuzun altını çizeriz” dedi.

KTÖS olarak iktidara talip olduklarını yineleyen Elcil,  ilk icraat olarak ele alacakları konuları şöyle sıraladı:

“Stabil para birimi olan Euro’ya geçilecektir. Adanın kuzeyindeki resmi nüfus rakamlarına göre elli milletvekili çoktur. Milletvekili sayısı otuza düşürülüp yirmi milletvekili maaşı tasarruf edilecektir. Adamızın kuzeyinde 28 belediye nüfus ölçeğine ve mevcut yasalara göre çoktur, azaltılıp başkanlık harcamalarından tasarruf edilecektir. Devletin tepesinden başlamak üzere yüksek maaşlardan kesintiye gidilip, tabandan maaş çekenler ve asgari ücretliler desteklenecektir. Müşavirler daha önce görev yaptıkları yere görevlendirilip, üçlü kararname ile atamalar müsteşarlık dışında kaldırılacaktır. Görev yerine gitmeyen, yasalar gereği çalışmayan partizanca korunan öğretmen, memur, işçilere disiplin soruşturması açılıp görevlerine son verilecektir. Cumhurbaşkanlığının “örtülü ödeneği” kaldırılacaktır. Eski cumhurbaşkanlarına yapılan ayrıcalıklar kaldırılacaktır. Türkiye’den kutlamalar ve protokol görüşmeleri bahanesi ile gelip yiyip içip, tatil yapan resmi heyet harcamaları kaldırılacaktır.
2 bin 350 olan polis sayısı resmi nüfus rakamı olan üç yüz bine göre oranlandığında dünya ortalamasının 2.5 katıdır. Bu nedenle azaltılıp bin 100’e indirilecektir. Siyasi partilerin kaynağı belli olmayan paralarla ilgili seçim harcamalarının üzerine gidilip bu paraların vergi olarak bütçeye düşmesi sağlanacak. Siyasi partilere devlet yardımı kaldırılacaktır. Kumarhane ve bet ofislerinin vergileri artırılarak kapanmaları yönünde yaptırım uygulanarak kaynak yaratılacaktır. Astronomik emekli maaşı almayı engellemek için emekli maaşlarına bir tavan düzenlemesi getirilecektir. ‘Nereden Buldun Yasası’ çıkarılarak vergi ve servet kaçıranlar takibe alınacaktır.Özel şirketlere yapılan vergi bağışlarından vazgeçilecek. Vergi bağışlarının tahsilatları takibe alınacaktır. Ülkeye çalışma izni ile gelenlerin ailelerini getirmeleri durumunda işverenlerinden ek eğitim ve sağlık vergisi talep edilecektir. TC’li şirketlerin 15 yıllık vergi muafiyeti kaldırılacak ve bunlardan da vergi alınacaktır. Devlete ait araziler üzerinde işletme kuranlara araziler günlük değer üzerinden satılacak veya kira bedelleri artırılacaktır. Batık bankaları hortumlayanlardan bu paralar talep edilecektir. Askeri kantinlerin faaliyetlerini 1960 antlaşmalarındaki düzeyine getirilip, buradaki kayıt dışı ticaret ekonomiye kazandırılacaktır. Sığınak fonu,  Sivil Savunma Teşkilatı ve savunma giderleri denetim altına alıp, bunlar toplumsal refaha ve sağlık, eğitim gibi sosyal devletin görevlerine aktarılacaktır. Kıbrıs’taki T.C.li mal sahiplerinin otellerine gelip, milyonları götüren T.C.li ve yabancı sanatçılardan vergi alınacaktır. Teşvik primleri ile beslenen rantçı çevrelere aktarılan kaynaklar doğrudan üreticiye yönlendirilecektir. K.K.T.C.’yi tanıtma iddiası ile Türkiye dahil dış ülkelerde açılan ve temsilcilik adı altındaki ticari şirketlere yapılan harcamalar kontrol altına alınacaktır. Eğitimi sektör haline getirip muafiyetler ve teşviklerle dünya zenginleri arasına giren üniversite baronlarından ve üniversitelerden vergi alınacaktır. Ülkeye giren dövizin, sıkı para politikaları ile ülkeden çıkışı kontrol edilecek TC şube bankalarının haksız rekabeti ve ülkeden para çıkarmaları önlenecektir. TC’nin yarattığı faiz sömürüsüne alternatif, stopaj vergileri düzenlenecek paranın ülkeden kaçışı engellenecektir. Derinya,  Aplıç ve Lefkoşa Çağlayan’da geçiş kapıları açılarak, iki toplumun ekonomik ve sosyal ilişkileri arttırılacaktır. Milliyetçi fetişizm haline gelen dev bayraklar dikmekten, bayrağı aydınlatmaktan vazgeçilecektir. Elektrik ve su tasarrufu ile ilgili toplumsal seferberlik başlatılacaktır. Üst Koordinasyon Kurulu, TC Yardım Heyeti gibi iradeyi hiçe sayan kurumlar kapatılacaktır.”

(YIL/FEZ)

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