Ktös’ten Kolej Sınavı Eleştirisi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Gernel Sekreteri Şener Elcil, kolej giriş sınavını ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın sınavla ilgili açıklamalarını eleştirdi.

ELCİL: “ÇOCUKLARIN PROBLEM ÇÖZME YETENEĞİ VE SORGULAMAYI ENGELLEYEN KOLEJ GİRİŞ SINAVLARI AYNI ZAMANDA ÇOCUKLARIMIZIN ÇOCUKLUKLARINI YAŞAMALARININ ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELDİR”

Lefkoşa, 8 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Gernel Sekreteri Şener Elcil, kolej giriş sınavını ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın sınavla ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Elcil, konuyla ilgili açıklamasında, son yapılan kolej sınavında yanlış ve müfredatta yer almayan sorular bulunduğunu ileri sürerek, test çözme ve ezberlemeye dönük özel derslerin çocukların gelişimine katkı koymadığı açık olan bu sınavın, problem çözme yeteneği ve sorgulamayı engellediği gibi çocukların çocukluklarını yaşamalarının önündeki en büyük engel olduğunu iddia etti.

Eğitim sisteminin ezberci olduğunu ileri süren Elcil, “Yarışmacı kolej giriş sınavları ile 60 milyon TL’lik özel ders pastası büyütülürken, okullar işlevsiz bırakılmakta, ezberci eğitim sistemi ile çocuklarımız manevi, aileler ise maddi baskı altına alınmaktadır” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın, “başarı ölçüsü kolej giriş sınavıdır” yönündeki açıklamasını da eleştiren Elcil, bu açıklamanın “rant düzeni”nin nasıl çalıştığını ortaya koyduğunu savundu.

Şener Elcil açıklamasında şunları ifade etti:

“Eğitim Bakanlığı kolej giriş sınavlarının varlığı ile ilgili ısrar ettiği sürece çocuklarımız ve velileri de baskı altında olmaya devam edecektir. Sınava hazırlanan çocuklarımızın içinde bulunduğu ruh hali sonunda çağırdıkları yıkım, gelecek yaşantılarını yakından etkilenmektedir. Bunları anlamaktan uzak vizyonsuz bir bakanın sevk ve idaresindeki bir eğitim sürecinden ancak kaos doğar. Sınavın içeriği değil, sınavın kendisi ortadan kaldırılmalıdır. Eğitim Bakanlığı’nın özel derslere ve özel okullara sağlanan ranta çanak tuttukça Bakan Berova kolej giriş sınavı sonucunu başarı olarak gördükçe sorunun çözümüne dönük yol almak mümkün değildir. Başarının ne olduğunu tanımlayan bir Eğitim Bakanı çocuklarımızın velilerimizin sıkıntılarının temel nedeni ve Kıbrıs Türk toplumu için talihsizliktir.“

(UG/FEZ)