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02 Mayıs 2017 Salı 13:05

Ktös’ten Kar-iş Eylemine Destek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kamu Araçlar İşletmecileri Birliği’nin (Kar-İş) “öğrenci taşımacılığını durdurma” eylemine destek belirtti.

Ktös'ten Kar-iş Eylemine Destek
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ELCİL: “İŞ DEĞİL ŞOV YAPAN HÜKÜMET, TOPLU TAŞIMACILIĞI KAOSA SÜRÜKLÜYOR”

“GİRNE-DEĞİRMENLİK YOLUNDAKİ KAZANIN ÜZERİNDE GEÇEN 5 AYA RAĞMEN NE YOLLARLA, NE ÖĞRENCİ TAŞIYAN ARAÇLARLA İLGİLİ HİÇBİR DÜZENLEME YAPILMADI”

Lefkoşa, 2 Mayıs 17 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kamu Araçlar İşletmecileri Birliği’nin (Kar-İş) “öğrenci taşımacılığını durdurma” eylemine destek belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, toplu taşımacılık sektörünün hükümet eliyle kaosa sürüklendiğini, hükümetin iş değil şov yaptığını ve Kar-İş’in sorunlarına açılım getirmek yerine üyeleri eyleme zorladığını savundu.

Açıklamasında, geçtiğimiz yılın Kasım ayında Girne-Değirmenlik yolunda meydana gelen ve 2 öğrenciyle minibüs şoförünün hayatını kaybettiği kazaya işaret eden Şener Elcil, “Aradan geçen beş aya rağmen ne alt yapı, ne de öğrenci taşıyan araçlarla ilgili herhangi bir düzenleme olmadı. Hala daha sözleşmesiz, plakasız, hurda araçlarla öğrenci taşınmakta, polis teşkilatı da tüm bunlara göz yummaktadır. Eğitim Bakanlığı ise hiçbir sorun yokmuş gibi davranmaktadır” görüşüne yer verdi.

“TAŞIMACILIK BEDELLERİ GEÇ ÖDENİYOR, ÖDEMELERDE AKARYAKIT VE HAYAT PAHALILIĞI DİKKATE ALINMIYOR”

Hükümet yetkililerinin toplu taşımacılık konusundaki icraatlarını eleştiren Elcil, şu ifadelere de yer verdi:

“Öğrenci taşımacılığı konusundaki sözleşmeler bilinçli olarak geç yapılıyor, partizanlık adına haksız rekabet yaratan uygulamalara fırsat veriliyor, taşımacılık bedelleri geç ödeniyor, ödemelerde akaryakıt ve hayat pahalılığı dikkate alınmıyor. Araç sahiplerinin özellikle öğrenci taşıyan araçlarını yenilemelerine imkan sağlanmıyor, üniversitelerin yasalara uymayan otobüsler ithal etmelerine, körüklü otobüslerle ayakta yolcu taşımlarına izin veriliyor.”

(RÇ/FEZ)

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