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23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

Ktös, Sendikaya Gelen Destek Mesajlarını Paylaştı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “son dönemde sendikayı hedef alan saldırılara karşı dünyada faaliyet gösteren bazı örgüt, sendika ve AB üst düzey yöneticisinin sendikaya destek belirttiğini” bildirdi.&nbsp;

Ktös, Sendikaya Gelen Destek Mesajlarını Paylaştı
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Lefkoşa, 22 Ocak 17 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), “son dönemde sendikayı hedef alan saldırılara karşı dünyada faaliyet gösteren bazı örgüt, sendika ve AB üst düzey yöneticisinin sendikaya destek belirttiğini” bildirdi. 

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, KTÖS’e gönderilen destek mesajlarını kamuoyu ile paylaştı.

Elcil, “Son dönemde KTÖS’ü hedef alan ve barış sürecini baltalamak isteyen faşist güçlerin sendikamıza karşı yaptıkları saldırılar ve provokatif yazılar dünyanın birçok kesiminde faaliyetlerini sürdüren örgütler, sendikalar ve AB üst düzey yöneticilerinin de dikkatini çekmiştir” dedi.

Bu kapsamda örgütler, sendikalar ve AB üst düzey yöneticilerinin konuyla ilgili olarak sendikaya destek mesajları göndererek, dayanışma içinde olduklarını belirttiklerini ifade eden Elcil, demokrasi ve barış mücadelesi dilinin evrensel olduğunu vurguladı.

Elcil, destek mesajlarından birinin de Avrupa Parlamentosu eski Başkanı Martin Schulz’dan geldiğini ifade etti. Elcili’in yaptığı açıklamaya göre, Schulz mesajında özetle; “Sizlerle dayanışma içinde olduğumu özellikle vurgulamak isterim. Avrupa Parlamentosu daha önce olduğu gibi gelecekte de adanızın yeniden birleşmesinin ateşli bir destekçisi olmaya devam edecek ve birleşik bir Kıbrıs’ın ailemize katılmasını her zaman hazır bir şekilde bekleyecektir” dedi.

Şener Elcil, ayrıca Dünya Sendikalar Federasyonu (WFTU), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Avrupa Eğitim Sendikaları Komitesi (ETUCE), İngiltere NASUWT Öğretmenler Sendikası, Bulgaristan Öğretmen Sendikası ve Slovenya Eğitim, Bilim ve Kültür Sendikası’nın destek mesajlarını paylaştı.

(EMR/HÖ)

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