banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95126
ALTIN
203.076
DOLAR
5.1548
STERLİN
6.5899
EURO
5.8653
368 adet Extacy hap ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı…
5 KİŞİ TUTUKLANDI
İçkiler benden, hadi şerefe!
İçkiler benden, hadi şerefe!
Babasına iftira attı
Babasına iftira attı
Kazak tutuklu yargılanacak
Kazak tutuklu yargılanacak
banner282

Ktös, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının Hayat Bulması Amacıyla Yürüyüş Düzenliyor

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının hayat bulması amacıyla, 3 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da DAÜ Çemberinde başlayıp Mağusa Gelişim Akademisi’nde sonlanacak farkındalık yürüyüşü düzenliyor. 

Ktös, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının Hayat Bulması Amacıyla Yürüyüş Düzenliyor

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının hayat bulması amacıyla, 3 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da DAÜ Çemberinde başlayıp Mağusa Gelişim Akademisi’nde sonlanacak farkındalık yürüyüşü düzenliyor. 

29 Kasım 2018 Perşembe 15:07
Ktös, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının Hayat Bulması Amacıyla Yürüyüş Düzenliyor
Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının hayat bulması amacıyla, 3 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da DAÜ Çemberinde başlayıp Mağusa Gelişim Akademisi’nde sonlanacak farkındalık yürüyüşü düzenliyor. 
KTÖS Başkanı Emel Tel yaptığı yazılı açıklamada “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının hayat bulması, özel gereksinimli bireylerin eşit haklara kavuşmaları için sivil toplum örgütlerini, sendikaları ve toplumsal muhalefeti birlikte çalışmaya, engelsiz bir Kıbrıs mücadelesine ortak olmaya ve 3 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da DAÜ Çemberinde başlayıp Mağusa Gelişim Akademisi’nde sonlanacak olan farkındalık yürüyüşümüze davet ederiz” ifadelerini kullandı. 
Yasa eksikliği nedeniyle özel gereksinimli bireylerin birçok sorunla baş etmek zorunda kaldığını, toplum yaşamından, eğitim, iş ve üretim alanlarına katılımdan mahrum bırakıldığını belirten Tel, çıkarılacak yasa ile özel gereksinimli bireylerin gelişimlerinin çağdaş bir düzeye çıkarılacağını, erken tanı ile hayatlarının kolaylaştırılacağını ve aynı zamanda eğitim, sağlık ve istihdam gibi alanlarda hakları olan olanaklardan yararlanmalarının sağlanacağını kaydetti. 
SENDİKANIN TALEPLERİ
Tel, yaptığı açıklamada, KTÖS’ün özel gereksinimli bireyler için taleplerine de yer verdi. 
Özel gereksinimli bireyler için parasız, bilimsel, demokratik, nitelikli, eşit ve erişilebilir bir eğitim, özel eğitim merkezlerine öğrenci sayısı ve alan kapasitesine göre okul bütçe oluşturulması, özel kurumlara değil, kamusal özel eğitim okullarına kaynak aktarılması gerektiğini belirten Tel, altyapı ve teknolojik donanım, istihdam gibi alanlarda yaşanan sıkıntıların çözülmesini istedi. 
Tel, Türkiye’den özel eğitim öğretmeni getirilmesi yerine özel eğitim öğretmeni ihtiyacının işsiz 185 özel eğitim öğretmeni içerisinden, Öğretmenler Yasası’nın 17.maddesi koşullarına uygun olarak KHK tarafından kadroya atanmasını talep etti. 
Sendikanın talepleri arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı altında Özel Eğitim Dairesi’nin veya Özel Eğitim Birimi’nin ivedilikle hayata geçirilmesi, Öğretmenler Yasası içerisinde özel eğitim öğretmenlerinin hak ve sorumluluklarının geliştirilmesi, tüm bireyler için engelsiz ve eşit yaşam alanları oluşturulması konusunda devletin tüm paydaşlara yaptırım uygulaması da bulunuyor. 
 (GÖZ/ÖK)  FOTOĞRAFLI 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Komitede Oy Birliğiyle Kabul Edildi
“bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı” Komitede Oy Birliğiyle Kabul Edildi
Eski Gönyeli- Boğaz Yolu Üzerindeki Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek
Eski Gönyeli- Boğaz Yolu Üzerindeki Bazı Bölgelere Yarın Elektrik Verilemeyecek
Ubp Genel Başkanı Tatar : “hükümet Emirname İle İnşaat Sektörünü Batıracak”
Ubp Genel Başkanı Tatar : “hükümet Emirname İle İnşaat Sektörünü Batıracak”
Meclis Başkanı Uluçay, İstanbul’da
Meclis Başkanı Uluçay, İstanbul’da
Etkileşimli Drama Derneği, 27 Kasım Dünya Drama Gününü Çeşitli Etkinliklerle Kutladı
Etkileşimli Drama Derneği, 27 Kasım Dünya Drama Gününü Çeşitli Etkinliklerle Kutladı
Din İşleri’nden “ışıklandırma” Açıklaması
Din İşleri’nden “ışıklandırma” Açıklaması
Merkezi Cezaevinde Mesleki Eğitim Kursları Başladı
Merkezi Cezaevinde Mesleki Eğitim Kursları Başladı
Lefkoşa-girne Anayolu’nun 4.5 Km’lik İkinci Etabı, Yarın Kontrollü Olarak Trafiğe Açılıyor
Lefkoşa-girne Anayolu’nun 4.5 Km’lik İkinci Etabı, Yarın Kontrollü Olarak Trafiğe Açılıyor
BKP’den emirnameye destek
BKP’den emirnameye destek
Credıtwest, Ktev Aracılığıyla 25 Öğrenciye Burs Sağlıyor
Credıtwest, Ktev Aracılığıyla 25 Öğrenciye Burs Sağlıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim