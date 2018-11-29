Ktös, Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının Hayat Bulması Amacıyla Yürüyüş Düzenliyor

Lefkoşa, 29 Kasım 18 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının hayat bulması amacıyla, 3 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da DAÜ Çemberinde başlayıp Mağusa Gelişim Akademisi’nde sonlanacak farkındalık yürüyüşü düzenliyor.

KTÖS Başkanı Emel Tel yaptığı yazılı açıklamada “Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının hayat bulması, özel gereksinimli bireylerin eşit haklara kavuşmaları için sivil toplum örgütlerini, sendikaları ve toplumsal muhalefeti birlikte çalışmaya, engelsiz bir Kıbrıs mücadelesine ortak olmaya ve 3 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da DAÜ Çemberinde başlayıp Mağusa Gelişim Akademisi’nde sonlanacak olan farkındalık yürüyüşümüze davet ederiz” ifadelerini kullandı.

Yasa eksikliği nedeniyle özel gereksinimli bireylerin birçok sorunla baş etmek zorunda kaldığını, toplum yaşamından, eğitim, iş ve üretim alanlarına katılımdan mahrum bırakıldığını belirten Tel, çıkarılacak yasa ile özel gereksinimli bireylerin gelişimlerinin çağdaş bir düzeye çıkarılacağını, erken tanı ile hayatlarının kolaylaştırılacağını ve aynı zamanda eğitim, sağlık ve istihdam gibi alanlarda hakları olan olanaklardan yararlanmalarının sağlanacağını kaydetti.

SENDİKANIN TALEPLERİ

Tel, yaptığı açıklamada, KTÖS’ün özel gereksinimli bireyler için taleplerine de yer verdi.

Özel gereksinimli bireyler için parasız, bilimsel, demokratik, nitelikli, eşit ve erişilebilir bir eğitim, özel eğitim merkezlerine öğrenci sayısı ve alan kapasitesine göre okul bütçe oluşturulması, özel kurumlara değil, kamusal özel eğitim okullarına kaynak aktarılması gerektiğini belirten Tel, altyapı ve teknolojik donanım, istihdam gibi alanlarda yaşanan sıkıntıların çözülmesini istedi.

Tel, Türkiye’den özel eğitim öğretmeni getirilmesi yerine özel eğitim öğretmeni ihtiyacının işsiz 185 özel eğitim öğretmeni içerisinden, Öğretmenler Yasası’nın 17.maddesi koşullarına uygun olarak KHK tarafından kadroya atanmasını talep etti.

Sendikanın talepleri arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı altında Özel Eğitim Dairesi’nin veya Özel Eğitim Birimi’nin ivedilikle hayata geçirilmesi, Öğretmenler Yasası içerisinde özel eğitim öğretmenlerinin hak ve sorumluluklarının geliştirilmesi, tüm bireyler için engelsiz ve eşit yaşam alanları oluşturulması konusunda devletin tüm paydaşlara yaptırım uygulaması da bulunuyor.

(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI