Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Eylül 2017 Salı 15:32

Ktös, Okullara Bütçe Talep Etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS),&nbsp;okullara bütçe oluşturulması talebinde bulunarak, oluşan masrafların aileler tarafından değil, Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından karşılanmasını talep etti.

Ktös, Okullara Bütçe Talep Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

Lefkoşa, 26 Eylül 17 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS),  okullara bütçe oluşturulması talebinde bulunarak, oluşan masrafların aileler tarafından değil, Mili Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından karşılanmasını talep etti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, eğitimin, devletin vatandaşına ücretsiz sunacağı bir hak olduğunu vurgulayarak, ailelerden her ne ad altında olursa olsun ücret talep edilmesini tasvip etmediklerini belirtti.

Maviş, Okullarda, eğitim öğretim faaliyetlerini programlayabilmek, gezi-gözlem ve sportif faaliyetlere katılabilmek, her çocuğun eşit yararlanacağı materyali sağlayabilmek,  teknolojik imkanları kullanabilmek, etkinliklerle ilgili malzeme sağlamak, internet, temizlik ve 4 yaş sınıflarının öğretmen yardımcısı giderlerini karşılayabilmek için okul bütçesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

2015’te yaptıkları bir araştırmaya göre, okulların yıllık 5 bin ile 100 bin TL arasında değişen oranlarda yıllık giderleri bulunduğuna işaret eden Maviş, bu rakamların bugün daha da arttığını ifade etti.

Maviş, sendikayla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın okullara bütçe ayrılması konusunda uzlaşmasına ve bu konuda yasa taslağı çalışması yapılmasına rağmen bakanın ısrarla bu yasayı hayata geçirmediğini savundu.

Burak Maviş, “Okullara bütçe ayırmayan bakanlığın okullara genelge göndererek, ekonomik giderlerinin karşılanabilmesi adına okul yöneticilerine ve okul aile birliklerine ‘bağış toplayın’ tavsiyesinde bulunduğunu” kaydetti.

Maviş, Milli Eğitim Bakanlığı’nın makbuzsuz para toplanması konusunda adli ve idari soruşturma başlatılması için gerekeni yapacağını açıklayarak, okul yöneticileri ve öğretmenleri ailelere karşı hedef göstermeye çalıştığını iddia etti.

Burak Maviş, bakanın bu tutumuna karşı okul yöneticilerine “Okulların eğitim-öğretim adına yaptığı tüm harcamaların faturalarını Eğitim Bakanlığı adına alınız ve bir yazıyla Eğitim Bakanlığı’na iletiniz” çağrısında bulundu.

Maviş, velilerin,  Anayasa’nın 59. Maddesine uymadığı ve görevlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nı Ombudsman’a şikayet etme ve dava açma hakkı bulunduğunu belirtti.

(YIL/FEZ) OKULLARIN RUTİN YILLIK HARCAMA ÖRNEKLERİ VE MİLLİ EĞİTİM (DEĞİŞİKLİK) YASA TASLAĞI EKTEDİR

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 6 Bin 700 TL Katkı... Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım...
#UnıteCyprusNow: “Tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe Ve Güvensizliğe Hizmet Ediyor” #UnıteCyprusNow: “Tarafların Politikaları Bölünmüşlüğe...
Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş” Adlı Etkinliğe Destek... Bay-Sen’den “Kansere Karşı Pembe Yürüyüş”...
SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar... SÜİB'in Yeni Başkanı Mustafa Başlar...
Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev Alanlara Teşekkür Belgesi Takdim Etti Gençlik Dairesi, Kantara Gençlik Kampı’nda Görev...
Kurşundan Sonra Ateş Kurşundan Sonra Ateş
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına...
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Ada Lionslar’ın, “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” dolayısıyla...

Haberi Oku