Ktös, Milli Eğitim Denetleme Ve Değerlendirme Yönlendirme Kurulu Başkanının Görevden Alınarak Kurulun Çalıştırılmasını İstedi

Lefkoşa, 3 Mayıs 18 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Milli Eğitim Denetleme ve Değerlendirme Yönlendirme Kurulu’nun çalıştırılmasının, eğitimde niteliği artıracağını belirtti.



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil imzasıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’e hitaben yazılan açık mektupta, 2007’de çıkarılan Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Yasası çerçevesinde oluşturulan kurulun, siyasi atamalar ve siyasi menfaatler yüzünden çalıştırılmadığı, şu anda görev yapan Kurul Başkanı’nın da “yanlı tutumları” nedeniyle işlevini yitirdiği savunuldu.



“Kurul Başkanı’nın denetmenlerin kamplaşmasına neden olduğu, yasaya bağlı 2007 yılından beri bekleyen 9 tüzüğün geçmesini engellediği, soruşturmaların zamanında yapılmasına engel olduğu” ifade edilen yazıda, ayrıca Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) disiplin kuruluna gitmesi gereken soruşturmaların da dönemin bakanı ile birlikte engellendiği belirtildi.



Denetmenlerin öğretmen sendikalarına üyeliğinin engellenmeye çalışıldığı da ifade edilen yazıda,

“Geçmiş hükümet tarafından üçlü kararname ile atanan Denetleme Değerlendirme Kurulu Başkanı eğitime yeterince zarar vermiştir. Bu gerçekler ışığında ilgili şahsın derhal görevden alınmasının eğitimin yararı açısından önemli bir açılım olacağını saygılarımla bilgilerinize getiririm” ifadelerine yer verildi.



(RU/GUR)









