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26 Eylül 2017 Salı 15:32

Ktös, Ktso Başkanı’nı Kınadı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, asgari ücretle ilgili açıklamaları nedeniyle&nbsp; Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak’ı kınadı.

Ktös, Ktso Başkanı'nı Kınadı
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Lefkoşa, 26 Eylül 17 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Emel Tel, asgari ücretle ilgili açıklamaları nedeniyle  Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kaymak’ı kınadı.

Tel yazılı açıklamasında, “Asgari ücretle açlık sınırında çalışan insanların 50 dolar aylık maaşla köle gibi çalıştırılması gerektiğini ima eden ve işçilerin emeğinin karşılığının maliyetleri yükselttiğini iddia eden KTSO Başkanı’nın Kıbrıs Türk Toplumunun üretimini, emeğini temsil edebilecek özellikleri taşıdığına inanmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özel sektör çalışanlarının iş ve çalışma güvenliğinden yoksun olduğunu kaydeden Tel, şunları kaydetti:

“Devletin özel sektör çalışanlarının haklarını güvence altına alabilecek bir mekanizması veya kurumu yoktur. Çok iyi biliyoruz ki hayat pahalılığının nedeni hükümetlerin ekonomik politika üretememesi ve özel sektör patronlarının aç gözlülüğüdür. Emek ve üretimin bir arada yoğrulduğu, işçilerin üretim için alın terini akıttığı Kıbrıs Türk Sanayisi adına konuşan KTSO başkanının kölelik koşulları çağrısı yaptığı açıklamalarını kınıyoruz.”

(DOĞ/GUR)

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