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Ktös İle Ktoeös: “insanca Yaşama Hakkımızın Elimizden Almaya Çalışılmasına Eylemlerle Cevap Vereceğiz”

Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümetin, çalışanların haklarını gasp ettiği ve insanca yaşam hakkını ellerinden almaya çalıştığını savunarak, önümüzdeki haftadan itibaren bunlara eylemlerle cevap vereceğini bildirdi. 

Ktös İle Ktoeös: “insanca Yaşama Hakkımızın Elimizden Almaya Çalışılmasına Eylemlerle Cevap Vereceğiz”

Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümetin, çalışanların haklarını gasp ettiği ve insanca yaşam hakkını ellerinden almaya çalıştığını savunarak, önümüzdeki haftadan itibaren bunlara eylemlerle cevap vereceğini bildirdi. 

13 Kasım 2018 Salı 16:15
Ktös İle Ktoeös: “insanca Yaşama Hakkımızın Elimizden Almaya Çalışılmasına Eylemlerle Cevap Vereceğiz”
Lefkoşa, 13 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümetin, çalışanların haklarını gasp ettiği ve insanca yaşam hakkını ellerinden almaya çalıştığını savunarak, önümüzdeki haftadan itibaren bunlara eylemlerle cevap vereceğini bildirdi. 

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in imzasıyla yayınlanan ortak basın açıklamasında, hükümetin, “Türkiye’nin garantörlük sorumluluğu çerçevesinde ödemesi gereken savunma bütçesi harcamalarını toplumdan gizleyerek çalışanların sırtına yıktığını” savundu. 

Açıklamada, “Kamu görevlilerinin yasa gereği almaları gereken ek mesai ödeneklerini kesen, öğretmenlerin ders yılı hazırlık ödeneklerini söz verip ödemeyen hükümetin, on aydan beri askerin harcamalarını ve ihale bedellerini çalışanların haklarını budayarak ödediği” öne sürüldü. 

Ülkede yüzlerce işsiz öğretmen olmasına rağmen Türkiye’den öğretmen getirilip, maaşlarının da Euro olarak ödendiğini iddia edildi.

Açıklamada, Türk Lirası kullanmaktan dolayı maaş ve ücretlerin son üç yılda döviz bazında yüzde 63 oranında gerilerken, Eşel Mobil uygulaması durdurulurken bankalardaki faiz oranlarının yükselmesi ile birlikte borçlu insanların borçlarını ödeyemez noktaya geldiği kaydedildi. 

Hükümeti, “Türkiye hükümetinin krizi gerekçe gösteren ekonomik ambargosunu gizlemeye ve tüm yükü çalışanların sırtına yıkmaya devam etmekle” suçlayan sendikalar, “Ülkemizdeki ekonomik kaynakların yeterli olduğunu vurgularken, krizin bedelinin ve garantör Türkiye’nin Kıbrıs ile ilgili güvenlik harcamalarının bizim sırtımıza yıkılmasını kabul etmediğimizi vurgularız” dedi. 

Sendikalar bu çerçevede hükümete şu çağrıyı yaptı: 

“Güvenlik harcamaları garantör ülkeye aittir. Çalışanların haklarını kısıtlayıp, garantör ülkenin güvenlik harcamalarını ödemekten derhal vazgeçin. Kanun gücünde kararname, maskaralığı ile emekçilerin yasal haklarını gasp etmekten vazgeçin. Öğretmenlerin ders yılı hazırlık ödeneklerini derhal ödeyin. Ülkemizde yetişmiş öğretmen varken Türkiye’den öğretmen getirip, Euro olarak maaşlarını ödemekten vazgeçin. Türk Lirası kullanmaktan dolayı ortaya çıkan faiz artışı konusunda Merkez Bankası üzerinden tedbir alın. Maaş ve ücretlerin erimesini önlemek için eşel mobil uygulamasını her ay uygulayın veya stabil muhasebe birimi olarak Euro’ya geçin. Döviz karşısında 2018 yılında ortalama yüzde 35 gerileyen asgari ücreti insanca yaşanabilecek bir şekilde derhal yeniden belirleyin.”

(EMR/FEZ) 

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