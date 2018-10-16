banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99034
ALTIN
228.641
DOLAR
5.7850
STERLİN
7.6379
EURO
6.6923
Önceden Kiracısı Olduğu Daireden Eşya Çalan Kişi Tutuklandı
KARŞIYAKA'DA HIRSIZLIK
Talat: “Top BM’de“
TALAT: ''TOP BM'DE''
Dikkat! Bugün bir çok bölgede elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
“Kıbrıs'ta Çözüm Umutları Hala Canlı“
"KIBRIS'TA ÇÖZÜM UMUTLARI HALA CANLI"
banner282

Ktös; Dipkarpaz, Alasya, Şehit Tuncer, Şehit Zeki Salih Ve Güvercinlik İlkokullarında 3 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı

ELCİL: “ÜRETMEKTEN ÇOK, SORUN YARATMAYA YÖNELİK BİR BAKANLIK VAR”

Ktös; Dipkarpaz, Alasya, Şehit Tuncer, Şehit Zeki Salih Ve Güvercinlik İlkokullarında 3 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı

ELCİL: “ÜRETMEKTEN ÇOK, SORUN YARATMAYA YÖNELİK BİR BAKANLIK VAR”

16 Ekim 2018 Salı 09:57
Ktös; Dipkarpaz, Alasya, Şehit Tuncer, Şehit Zeki Salih Ve Güvercinlik İlkokullarında 3 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı
ELCİL: “ÜRETMEKTEN ÇOK, SORUN YARATMAYA YÖNELİK BİR BAKANLIK VAR”
Lefkoşa, 16 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), öğretmen eksikliği nedeniyle bugün 5 ilkokulda 3 saatlik uyarı grevi başlattı.
Grev dolayısıyla KTÖS yetkilileri bu sabah saat 10.00’da Şehit Tuncer İlkokulu önünde basın açıklaması yaptı.
ELCİL: “46 ÖĞRETMEN EKSİK... ÜZGÜNÜZ AMA HÜKÜMETİN ÜZGÜN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ”
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil burada yaptığı açıklamada, okulların açılmasından bu yana 1 aylık süre geçmesine rağmen 23 okulda 46 öğretmen eksiği bulunduğunu hatırlattı ve eğitimin temelinin öğretmen olduğunu kaydetti.
Elcil, Kamu Hizmeti Komisyonu, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı nezdinde de girişim yapmalarına rağmen sorunların giderilmediğini ve grev yapmak mecburiyetinde kaldıklarını ifade ederek, “Bundan dolayı üzgünüz ama hükümet edenlerin üzgün olduğunu düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.
Elcil, bu tür planlamaların eğitim yılı başlamadan yapılması gerekirken, bunun yapılmadığını ülkedeki esas sorununsa ülkeye giriş-çıkışların kontrolsüz oluşu ve nüfusun dahi bilinememesi olduğunu söyledi.
“AİLESİNİ KAPAN BURAYA YERLEŞMEYE GELİYOR…”
“Ailesini kapan buraya yerleşmeye geliyor, nüfusunu bile bilemeyen bir toplumun eğitimini de sağlığını da yönetmesi mümkün değildir” diyen Elcil, ülkede kaçak yaşayan nüfusun tespit edilip geri gönderilmesi gerektiğini de söyledi.
Öğretmenlerin gayretinin sorunun çözümüne yönelik olduğunu ve bu toplumun kendi kendini yönetene dek mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Elcil, gün içinde sorunun çözülmemesi halinde grevlerin, okul sayısı da artarak devam edeceğini, bu grevlerin daha sonra genel greve dönüşeceğini kaydetti.
“HER DAİRE MÜDÜRÜNÜN İKİ SEKRETERİ VAR VE BU İNSANLAR HADEME… OKULDA OLMALARI GEREKİYOR”

“Kimin ne iş yaptığı belli olmayan bir Eğitim Bakanlığı var, üretmekten çok, sorun yaratan hantal bir yapı…” ifadelerini kullanan Elcil, Bakanlıkta her daire müdürünün iki sekreteri olduğunu ve bu kişilerin hademe olduklarını, normalde bu kişilerin okullarda olması gerektiğini iddia etti.
Taşımacılıkla ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının gazetelerde yer aldığını da ifade eden Elcil, Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu’nda da sorunlar bulunduğunu ve bakanın bunlara müdahale edemediğini öne sürdü.
Şu an Bakanlık yetkililerinin beceriksizliğinin söz konusu olduğunu savunan Elcil, “Kendilerini sorumlu davranmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
ERİLEN: “KTÖS OLACAKLARI ÖNGÖRMÜŞTÜ”
Elcil’in konuşmasının ardından KTÖS Örgütlenme Sekreteri Uğur Erilen, öğretmen eksikliği bulunan okulların isimlerini açıkladı.
Erilen, KTÖS’ün bugün olacakları önceden öngörerek uyarılarını yaptığını hatırlattı ve öğretmen eksiği bulunan okulları şöyle sıraladı:

“Dipkarpaz, Dörtyol, Gönyeli, Güvercinlik, Geçitkale, Karakol, Esentepe, Ulukışla, Yeni Boğaziçi, Şehit Ertuğrul, Şehit Zeki Salih, Şehit Tuncer, Şehit Salih Terzi, Alasya, Polatpaşa, Yedikonuk, Ağırdağ, Gaziköy, Alayköy, Kumyalı, Yeşilköy, Büyükkonuk ve Ziyamet İlkokulları”

(RU/ÖK)  FOTOĞRAFLI
Haber: Raif Uzkan    Fotoğraf: Hüseyin Sayıl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“sen De Bir Umut Ol” Konseri 24 Ekim’de
“sen De Bir Umut Ol” Konseri 24 Ekim’de
Önceden Kiracısı Olduğu Daireden Eşya Çalan Kişi Tutuklandı
Önceden Kiracısı Olduğu Daireden Eşya Çalan Kişi Tutuklandı
Ltb Halk Sağlığı Şubesi Bir İşyerinin Faaliyetlerini Geçici Olarak Durdurdu
Ltb Halk Sağlığı Şubesi Bir İşyerinin Faaliyetlerini Geçici Olarak Durdurdu
Töre Türkiye’den Gelen Diyanet-sen Heyetini Kabul Etti
Töre Türkiye’den Gelen Diyanet-sen Heyetini Kabul Etti
Meclis İkinci Denemede De Toplanamadı
Meclis İkinci Denemede De Toplanamadı
“Ekonomik Ve Sosyal Kalkınmada Stratejik Öncelikler Çalıştayı“ Düzenleniyor
“Ekonomik Ve Sosyal Kalkınmada Stratejik Öncelikler Çalıştayı“ Düzenleniyor
“ekonomik Ve Sosyal Kalkınmada Stratejik Öncelikler Çalıştayı
“ekonomik Ve Sosyal Kalkınmada Stratejik Öncelikler Çalıştayı" Düzenleniyor
Cumhuriyet Meclisi Toplanamadı
Cumhuriyet Meclisi Toplanamadı
Dışişleri Bakanı Özersay, Guterres Raporunu Yorumladı: “Gerçekçi Ve Ayakları Yere Basan Bir Değerlendirme”
Dışişleri Bakanı Özersay, Guterres Raporunu Yorumladı: “Gerçekçi Ve Ayakları Yere Basan Bir Değerlendirme”
Sağlık Bakanlığı İle KKTC Telsim Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı…
Sağlık Bakanlığı İle KKTC Telsim Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim