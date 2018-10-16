Ktös; Dipkarpaz, Alasya, Şehit Tuncer, Şehit Zeki Salih Ve Güvercinlik İlkokullarında 3 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı

ELCİL: “ÜRETMEKTEN ÇOK, SORUN YARATMAYA YÖNELİK BİR BAKANLIK VAR”Lefkoşa, 16 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), öğretmen eksikliği nedeniyle bugün 5 ilkokulda 3 saatlik uyarı grevi başlattı.Grev dolayısıyla KTÖS yetkilileri bu sabah saat 10.00’da Şehit Tuncer İlkokulu önünde basın açıklaması yaptı.ELCİL: “46 ÖĞRETMEN EKSİK... ÜZGÜNÜZ AMA HÜKÜMETİN ÜZGÜN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUZ”KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil burada yaptığı açıklamada, okulların açılmasından bu yana 1 aylık süre geçmesine rağmen 23 okulda 46 öğretmen eksiği bulunduğunu hatırlattı ve eğitimin temelinin öğretmen olduğunu kaydetti.Elcil, Kamu Hizmeti Komisyonu, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığı nezdinde de girişim yapmalarına rağmen sorunların giderilmediğini ve grev yapmak mecburiyetinde kaldıklarını ifade ederek, “Bundan dolayı üzgünüz ama hükümet edenlerin üzgün olduğunu düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.Elcil, bu tür planlamaların eğitim yılı başlamadan yapılması gerekirken, bunun yapılmadığını ülkedeki esas sorununsa ülkeye giriş-çıkışların kontrolsüz oluşu ve nüfusun dahi bilinememesi olduğunu söyledi.“AİLESİNİ KAPAN BURAYA YERLEŞMEYE GELİYOR…”“Ailesini kapan buraya yerleşmeye geliyor, nüfusunu bile bilemeyen bir toplumun eğitimini de sağlığını da yönetmesi mümkün değildir” diyen Elcil, ülkede kaçak yaşayan nüfusun tespit edilip geri gönderilmesi gerektiğini de söyledi.Öğretmenlerin gayretinin sorunun çözümüne yönelik olduğunu ve bu toplumun kendi kendini yönetene dek mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Elcil, gün içinde sorunun çözülmemesi halinde grevlerin, okul sayısı da artarak devam edeceğini, bu grevlerin daha sonra genel greve dönüşeceğini kaydetti.“HER DAİRE MÜDÜRÜNÜN İKİ SEKRETERİ VAR VE BU İNSANLAR HADEME… OKULDA OLMALARI GEREKİYOR”“Kimin ne iş yaptığı belli olmayan bir Eğitim Bakanlığı var, üretmekten çok, sorun yaratan hantal bir yapı…” ifadelerini kullanan Elcil, Bakanlıkta her daire müdürünün iki sekreteri olduğunu ve bu kişilerin hademe olduklarını, normalde bu kişilerin okullarda olması gerektiğini iddia etti.Taşımacılıkla ilgili yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının gazetelerde yer aldığını da ifade eden Elcil, Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu’nda da sorunlar bulunduğunu ve bakanın bunlara müdahale edemediğini öne sürdü.Şu an Bakanlık yetkililerinin beceriksizliğinin söz konusu olduğunu savunan Elcil, “Kendilerini sorumlu davranmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.ERİLEN: “KTÖS OLACAKLARI ÖNGÖRMÜŞTÜ”Elcil’in konuşmasının ardından KTÖS Örgütlenme Sekreteri Uğur Erilen, öğretmen eksikliği bulunan okulların isimlerini açıkladı.Erilen, KTÖS’ün bugün olacakları önceden öngörerek uyarılarını yaptığını hatırlattı ve öğretmen eksiği bulunan okulları şöyle sıraladı:

“Dipkarpaz, Dörtyol, Gönyeli, Güvercinlik, Geçitkale, Karakol, Esentepe, Ulukışla, Yeni Boğaziçi, Şehit Ertuğrul, Şehit Zeki Salih, Şehit Tuncer, Şehit Salih Terzi, Alasya, Polatpaşa, Yedikonuk, Ağırdağ, Gaziköy, Alayköy, Kumyalı, Yeşilköy, Büyükkonuk ve Ziyamet İlkokulları”

(RU/ÖK) FOTOĞRAFLIHaber: Raif Uzkan Fotoğraf: Hüseyin Sayıl