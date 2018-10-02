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Ktös Derinya Ve Aplıç Kapılarıyla İlgili Açıklama Yaptı

Lefkoşa, 2 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Derinya ve Aplıç geçiş kapıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Ktös Derinya Ve Aplıç Kapılarıyla İlgili Açıklama Yaptı

Lefkoşa, 2 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Derinya ve Aplıç geçiş kapıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

02 Ekim 2018 Salı 11:33
Ktös Derinya Ve Aplıç Kapılarıyla İlgili Açıklama Yaptı

Lefkoşa, 2 Ekim 18 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Derinya ve Aplıç geçiş kapıları hakkında yazılı açıklama yaptı.

“Kapı açmamakla ilgili siyaset özellikle Derinya geçiş kapısındaki, çalışmalarda kendini ortaya koymaktadır” diyen Elcil, “Para yok gerekçesiyle yıllarca oyalama taktiği uygulayan Türkiye, Avrupa Birliği’nden alınan paralarla yol yapmış ve kapalı Maraş’ın tellerini yenilemiştir” dedi.

Elcil şöyle devam etti:

“Para sorunu çözülünce askeri yönden engel var denilerek birkaç yıl daha oyalanılmıştır. Askeri nöbet kulübeleri ve Rum tarafının hazır olmadığı mazereti ile geçirilen bir süreden sonra ihaleye müteahhitlerinin başvurmaması mazereti üretilmiştir. Müteahhit sorunu ortadan kalkınca şimdi de biz kapıyı geçişlere hazır hale getireceğiz söylemine sığınılmıştır. Dörtlü koalisyon hükümeti ve çözüm yapmak için seçilen Sayın Akıncı, ‘bu kapılar falan tarihte açılıyor’ diye açıklama bile yapmaktan acizdirler. Anlaşılan odur ki, Ankara’dan onay alınamamıştır.”

(DOĞ/HÖ)

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