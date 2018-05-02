Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104103
ALTIN
174.989
DOLAR
4.1664
STERLİN
5.6621
EURO
4.9978
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Gazimağusa’da kaza
GAZİMAĞUSA’DA KAZA
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda kaza
Son Dakika
GAZİMAĞUSA - LEFKOŞA ANAYOLUNDA KAZA
banner256

Ktös, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamalarına Destek Belirtti

Lefkoşa, 2 mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı’nın, Guterres Belgesi konusunda yaptığı açıklamalar ve Rum tarafına çağrısının “yerinde bir çıkış olduğunu” belirterek, destek açıklaması yaptı.

Ktös, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamalarına Destek Belirtti

Lefkoşa, 2 mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı’nın, Guterres Belgesi konusunda yaptığı açıklamalar ve Rum tarafına çağrısının “yerinde bir çıkış olduğunu” belirterek, destek açıklaması yaptı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:13
Ktös, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Açıklamalarına Destek Belirtti

Lefkoşa, 2 mayıs 18 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Cumhurbaşkanı  Mustafa Akıncı’nın, Guterres Belgesi konusunda yaptığı açıklamalar ve Rum tarafına çağrısının “yerinde bir çıkış olduğunu” belirterek, destek açıklaması yaptı.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Elcil, Akıncı’nın açıklamalarına yönelik “Kıbrıs Türk Toplumu’nun iradesini hiçe sayan ve iki ayrı devlet talebinde bulunanlara verilen en güzel cevap olduğunu vurgulamak isteriz” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili UBP ve YDP’nin tutumuna yönelik eleştirilerde bulunan, “Akıncı’nın çıkışı doğru ve yerindedir” diyen Elcil şunları kaydetti:

“Kıbrıs’ta ‘Hatay Modeli’ bir referanduma hazırlık yapan TC bilmelidir ki, iki ayrı devlet modeli 1983 yılından beri yürürlüktedir ve sonuçları da ortadadır. KKTC bunun için kurulmuştur ve iki ayrı devlet modeli olarak denenmiştir. Kıbrıs Türk Toplumu’nun siyasi iradesini gasp ederek, baskı ve tehditlerle yaratılan bu düzende kaybeden hep Kıbrıslı Türkler olmuştur. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ve buradaki haklarımızı da ortadan kaldıracak, AB vatandaşlığımızı sonlandıracak yeni bir macerayı şiddetle reddederiz.”

Akıncı’nın Guterres Belgesi çerçevesinde görüşmeyi tekrardan başlatma girişimine Kıbrıslı Rumların da destek vermesinin şart olduğunu kaydeden Elcil, “Bilinmelidir ki, çözümü Kıbrıslılar bulacaktır. Bu nedenle Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarında oturan Sayın Anastasiadis, Türkiye ile ayrı devlet konusunda NATO ve AB ile yaptığı dolaylı görüşmelerden derhal vazgeçerek, Sayın Akıncı ile Kıbrıs’ta sonuç alıcı sürece katılmalıdır” ifadesini kullandı.

(GÖZ/HÖ)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı, Guterres çerçevesi’yle ilgili açıklamalarda bulundu
Akıncı, Guterres çerçevesi’yle ilgili açıklamalarda bulundu
Yarın elektrik kesintisi var...
Yarın elektrik kesintisi var...
Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği, Yarın Güzelyurt’ta Uyarı Eylemi Yapılacağını Duyurdu
Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği, Yarın Güzelyurt’ta Uyarı Eylemi Yapılacağını Duyurdu
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği duyurusu...
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği duyurusu...
Denktaş, Lefkoşa Muhtarlar Derneği heyetini kabul etti
Denktaş, Lefkoşa Muhtarlar Derneği heyetini kabul etti
Gazimağusa’da kaza
Gazimağusa’da kaza
Yerel seçime doğru…
Yerel seçime doğru…
Aml Fotoğrafçılık Kulübü’nden “hayatın Akışı” Sergisi
Aml Fotoğrafçılık Kulübü’nden “hayatın Akışı” Sergisi
Hava sıcaklığı 35 dereceyi bulacak
Hava sıcaklığı 35 dereceyi bulacak
Arter, Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu Heyetini Kabul Etti
Arter, Çanakkale Cumhuriyet Ortaokulu Heyetini Kabul Etti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim