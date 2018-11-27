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Ktös: “çavuşoğlu, Akıncı’yı By-pass Ediyor”

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs Türk toplumunu görüşmelerde temsil eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı by-pass ettiğini savundu.

Ktös: “çavuşoğlu, Akıncı’yı By-pass Ediyor”

Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs Türk toplumunu görüşmelerde temsil eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı by-pass ettiğini savundu.

27 Kasım 2018 Salı 14:20
Ktös: “çavuşoğlu, Akıncı’yı By-pass Ediyor”
Lefkoşa, 27 Kasım 18 : Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kıbrıs Türk toplumunu görüşmelerde temsil eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı by-pass ettiğini savundu.

KTÖS Başkanı Emel Tel yaptığı yazılı açıklamada,  geçmişte “Bizim için Kıbrıs’ın toprağı önemlidir” diye açıklama yapan Türkiye yetkililerinin şimdi de “Kıbrıs’ın doğal kaynakları önemlidir” noktasında olduklarını iddia etti.

Türkiye’yi “zamana oynamak ve Ada’nın tümünde egemen olmakla” suçlayan Tel, Kıbrıs Rum liderliği ile Türkiye yetkililerinin zamana oynamak konusunda anlaşmış olduğunu, bu oyunda kaybeden tarafın Kıbrıs Türk toplumu olduğunu savundu. 

“Bu oyunu bozma sorumluluğu Sayın Akıncı’dadır.” ifadelerini kullanan Tel,  Türkiye ve Kıbrıs Rum tarafının kapalı kapılar arkasında anlaşarak söz değiştirmelerinin zamana oynamak ve Kıbrıs Türk toplumunu yok etmeye dönük bir girişim olduğunu ileri sürdü.


Tel, “Sayın. Akıncı ortaya çıkıp bu maskeyi düşürmeli ve Kıbrıslı Türkleri kalıcı olarak uluslararası hukukun dışına çıkaracak olan bu girişime dur demelidir. ‘Barış meleği’ kılığına bürünerek çözümsüzlüğe oynayan TC Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bilmelidir ki, Kıbrıslı Türk toplumu koyun değildir ve ucuz politikalara karnımız toktur”dedi.

(RU/YIL)

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