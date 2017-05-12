Ktös, Bakanlık Önünde, Ders Kitapları Ve Eğitim Programları İle İlgili Basın Toplantısı Düzenledi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullarda kullanılan ders kitaplarıyla ilgili incelemelerinin sonuçlarını içeren raporu, bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

ELCİL: “SORUNLARA YÖNELİK ADIM ATILMIYOR”

MAVİŞ: “KİTAPLARDA DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKEN 105 İFADE TESPİT ETTİK”

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 (.): Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullarda kullanılan ders kitaplarıyla ilgili incelemelerinin sonuçlarını içeren raporu, bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

Sendika yetkilileri, ülkede hazırlanıp, basılan ders kitaplarını inceleyerek, yeniden düzenlenmesi veya geliştirilmesi gereken ifadeleri belirledi ve bu çalışmayı rapor haline getirdi. Raporda kitaplarda yer alan 105 ifadenin yeniden düzenlenmesi veya geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.

Sendika yetkileri basın toplantısının ardından “KTÖS Ders Kitapları İncelemesi Raporu”nu bakanlık yetkililerine iletti ve basına dağıttı.

Toplantıda, Genel Sekreter Şener Elcil ve Eğitim Sekreteri Burak Maviş konuşma yaptı.

ELCİL: “SORUNLARA YÖNELİK ADIM ATILMIYOR”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı önünde sembolik bir eylem gerçekleştirdiklerini, eylemde kullandıkları masanın ve boş sandalyenin bakan ile sendika arasında diyalog olmamasını temsil ettiğini söyledi.

Elcil, sendika olarak her zaman diyaloğa açık oldukların ancak bakanın herhangi bir adım atmadığını savundu.

Yasaya göre her ay Teknik Kurul’un toplanması gerektiğini dile getiren Elcil, yaşadıkları sorunları anlatacak makam bulamadıklarını iddia etti.

Elcil, ders kitaplarının ülkede basılmasına ilişkin bir çalışma yapılarak kitapların dağıtıldığını ancak hâlâ eksik kitaplar bulunduğunu, kitaplarda bazı eksik ve yanlışlar olduğunu söyledi.

Bu eksikliklerle ilgili çalışma yaparak rapor hazırladıklarını dile getiren Elcil, “Ancak bu çalışmayı sunacak bir makam yok. Olsa bile bu konularla değil partizanlıkla uğraşıyorlar” dedi.

Bakan Özdemir Berova’nın yurtdışı seyahatlerini eleştiren Elcil, bakanın çözüm bekleyen ciddi sorunlarla ilgili çözüm üretmediğini, yasa dışı uygulamalar yaptığını iddia etti.

MAVİŞ: “105 İFADE YENİDEN DÜZENLENMELİ”

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, Temel Eğitim Program Geliştirme Projesi’ne katkı koymak ve çalışmaları ileriye taşımak amacıyla KTÖS tarafında hazırlanan “KTÖS Ders Kitapları İncelemesi Raporu”nu okudu.

Maviş, öğretim programı ve ders materyallerinin Kıbrıs’ta geliştirilmesi, üretilmesi ve basılmasının önemli ve olumlu bir karar olduğunu ancak yasa gereği olan; Türkiye’deki eğitim kurumlarında uygulanan programlara uyumun, özgünlükle ilgili soru işaretleri yarattığını söyledi.

İNSAN HAKLARI, DEMOKRASİ, LAİKLİK CİNSİYET

Ders kitaplarını incelerken geliştirdikleri tarama formatında insan hakları, demokrasi, laiklik, cinsiyet gibi alanlardaki sorunları tespit etmeye çalıştıklarını söyleyen Maviş, 20 kitabın incelendiğini, 105 ifadenin yeniden düzenlenmesi veya geliştirilmesi gerektiğinin tespit edildiğini belirtti.

Raporun 33 sayfadan oluştuğunu belirten Maviş, raporu maddeler halinde özetleyerek örnekler verdi.

Maviş, hazırlanan ders kitapları ve eğitim programları ile evrensel değerleri özümsemiş vatandaşlar yetiştirme amacına ulaşmanın çok da mümkün olmadığını, kalite ve içerikle örtüşme sorununun bazı kitaplarda kabul edilebilir sınırların çok üzerinde olduğunu, öğretim programları ile ders kitaplarının tam bir uyum içinde olmadığını, yazım yanlışları bulunduğunu söyledi.

Kitaplar içinde resmi söylem ve gizli milliyetçilikle ilgili ifadeler ve görseller ile sıkça karşılaşılmaktadır. İfadelerin daha az kullanılması çoğulculuk anlayışını yerleştirecektir” diyen Maviş, eğitim programlarının özel gereksinimli bireylerin eğitiminin de dikkate alınarak hazırlanabileceğini belirtti.

Maviş, rehberlik ve psikolojik danışmanlığın programlar arasında yer almasının gereklilik olduğunu söyleyerek, bu çalışmayı yaparken kendi birikimleri yanında “Türkiye’de yapılan “Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi” isimli çalışmadan da kaynak olarak yararlanıldığını kaydetti.

Beklentilerinin rapor çerçevesinde 105 ifadenin yeniden düzenlenmesi olduğunu söyleyen Maviş, bu yapılmazsa, eylem yaparak ve hukuksal olarak hakların aranacağını belirtti.

(GÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Gözde Süreç Sarı Fotoğraf: Erol Uysal