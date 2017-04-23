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23 Nisan 2017 Pazar 11:26

KTÖS Yetkilileri, İngiltere’de Kıbrıs’ın Geleceği İle İlgili Sendikalar, Milletvekilleri Ve Yetkililerle Görüştü, Panel Ve Forumlara Konuşmacı Olarak Katıldı

KTÖS Yetkilileri, İngiltere'de Kıbrıs'ın Geleceği İle İlgili Sendikalar, Milletvekilleri Ve Yetkililerle Görüştü, Panel Ve Forumlara Konuşmacı Olarak Katıldı
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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), İngiltere ve Commonwealth ülkelerinde örgütlü Öğretmenler Sendikası NASUWT’nun Manchester'da gerçekleştirdiği genel kuruluna katıldı, çeşitli temaslarda bulundu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan açıklamaya göre, genel kurula katılan tüm sendikalar, yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirerek kendi deneyimleri, eğitim sorunları ve alternatiflerini diğer sendikalar ile paylaştı. Toplantıda; “eğitimin geliştirilmesi, özgürlük ve haklar için nasıl işbirliği yapabiliriz” ve “Brexit sonrası nasıl dayanışmaya devam edebiliriz” sorularının yanıtları arandı.

NASUWT’un genel kurulunun ardından KTÖS yetkilileri, Londra'da Demokrasi Derneği'nin düzenlediği panele konuşmacı olarak katılarak, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler ile buluştu. Londra'da görev yapan Kıbrıslı Türk öğretmenler ile de görüşen KTÖS yetkilileri, öğretmenlerin koşullarını yerinde gözlemledi.

KTÖS yetkilileri bu arada sırası ile İngiltere Dış İlişkiler Bakanlığı Commonwealth Ofisi Kıbrıs Masası Şefi William Holden, İşçi Partisi eski Edmonton Milletvekili ve Danışmanı Andy Love ve İşçi Partisi Barış ve Silahsızlanma (Gölge) Bakanı, Leeds Milletvekili Fabian Hamilton ile de görüştü.

Öte yandan İşçi Partisi Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin (CERVUS) düzenlediği “Türkiye referandumunun ardından Kıbrıslılar Ne Umuyor?” temalı foruma konuşmacı olarak katılan KTÖS Genel Sekreteri Şenel Elcil, katılımcılara Kıbrıs müzakereleri, Kıbrıs'ın politik ve ekonomik durumu ve Türkiye referandumu ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Rum Yönetimi’nin Londra Büyükelçisi Euripides L. Evriviades'in de katıldığı panelin açılış konuşmasını İşçi Partisi Avrupa Birliği (Gölge) Bakanı ve Birmingham Milletvekili Khalid Mahmood gerçekleştirirken, Fabian Hamilton panele mesaj gönderdi.

KTÖS açıklamasında; panelin, forumun ve milletvekilleri ile yapılan görüşmelerin ana temasının Kıbrıs’ın geleceği, bugünkü politik durumu ve Türkiye'deki referandum sonrası olası gelişmeler olduğu belirtildi, şöyle denildi:

“Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların ortak bir gelecekte buluşmasının adaya huzur ve refah getireceğinin altının çizildiği konuşmalarda, KTÖS, iki toplumlu ilişkilerin geliştirilmesi, adaya kalıcı barışın gelebilmesi için çalışmaya devam edeceğini belirtti. Türkiye’deki modern ve laik yapının tehdit, haklar ve özgürlüklerin tehlike altında olduğunun belirtildiği görüşmelerde, bu yapının Ada’nın kuzeyinde yaşayan laik, demokratik ve özgür herkesi de tehdit ettiğini, Kıbrıslı Türkler’in varlığının tehlike altında olduğu ifade edildi. Ortadoğu’daki olumsuz gelişmelerin bölgeyi istikrarsızlaştığının üzerinde durulduğu görüşmelerde, bu olumsuz gelişmelerin Kıbrıs'ın güvenliğini de tehdit ettiği belirtildi. Karşılıklı bilgi alışverişinin gerçekleştirdiği toplantı ve panellerde deneyimler de paylaşıldı.”

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