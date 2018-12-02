KTÖS yarın Mağusa’da yürüyüş düzenliyor…“hayatı paylaşmak için engel yok”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yarın sabah Mağusa’da “özel bireyler” için farkındalık yürüyüşü düzenliyor.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, yürüyüş saat 10.00’da DAÜ çemberinden başlayacak ve Mağusa Gelişim Akademisinde son bulacak.

KTÖS, “Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Yasasının” hayat bulması ve özel gereksinimli bireylerin eşit haklara kavuşmaları için sivil toplum örgütlerini, sendikaları ve toplumsal muhalefeti birlikte çalışmaya ve engelsiz bir Kıbrıs mücadelesine ortak olmaya çağırdı.

