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KTÖS Ve Öğretmenler Kooperatifi'nden Eğitim Ve Kültür Kompleksi

KTÖS Ve Öğretmenler Kooperatifi'nden Eğitim Ve Kültür Kompleksi

05 Ekim 2018 Cuma 11:21
KTÖS Ve Öğretmenler Kooperatifi'nden Eğitim Ve Kültür Kompleksi

TEMEL: “ÜYELERİMİZE, ÇAĞLAYAN’A GÜZEL BİR ESER KAZANDIRMA SÖZÜ VERMİŞTİK. BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORUZ”


ELCİL: “SENDİKANIN MEVCUT BİNASI 1972’DE ÖĞRETMENİN ESERİ OLARAK ORTAYA ÇIKTI. BU ESERE YILLAR SONRA İKİNCİSİNİ KATIYORUZ”

HARMANCI: “LEFKOŞA’NIN VE ÜLKEMİZİN ÖNEMLİ BİR KAZANIM ELDE ETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

BARLASOĞLU: “BUGÜN DAHA DA GURURLUYUZ”

KARA: “ÖĞRETMENLERİN YARATACAĞI BU YENİ ESERDEN HEPİMİZ MUTLU OLMAYIZ”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi'nin girişimiyle Lefkoşa’da inşa edilecek eğitim ve kültür kompleksinin temeli bugün atıldı.

Öz kaynaklarla inşa edilecek 4 kattan ve yaklaşık 900 metrekareden oluşacak eğitim ve kültür kompleksinin genelde öğretmenlere, özelde ülkeye hizmet etmesi hedefleniyor.

200 kişilik toplantı ve tiyatro salonu ile sergi salonu da olacak komplekste KTÖS’ün çalışma ofisleri ve Öğretmenler Kooperatifi’nin genel müdürlüğü de bulunacak. Binanın bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

KTÖS Genel Merkezi’nin Çağlayan’daki binasının arkasına inşa edilecek kompleksin temel atma töreni 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü olan bugün yapıldı.

Temel atma törenine Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Temel, KTÖS, KTOEÖS başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve KTÖS kurucu üyeleri katıldı.

Törende sırasıyla Öğretmenler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Temel, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, LTB Başkanı Harmancı ve kurucu üyelerden Yılsay Barlasoğlu ve Halil Kara konuşma yaptı.

TEMEL

İlk sözü alan Mehmet Temel, Öğretmenler Kooperatifi Yönetim Kurulu olarak 3 yıl önce göreve gelirken üyeye ve Çağlayan’a güzel bir eser kazandırma sözü verdiklerini belirterek, bu sözü yerine getirmek için çalıştıklarını belirtti.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, genelde ülkeye, özelde Lefkoşa’ya kalıcı eser bırakmak için ortaya bir çaba koyduklarını söyledi.

Bu projeyi, devlet yardımı almadan, öğrencilerden para toplamadan, öz kaynaklarıyla yapacaklarını belirten Elcil, “Sendikanın mevcut binası 1972’de öğretmenin eseri olarak ortaya çıktı. Bu esere yıllar sonra ikincisini katıyoruz” dedi.

Elcil, eğitim ve kültür kompleksinin kapılarını sadece öğretmene değil, özelde Lefkoşa’ya, genelde ülkeye açacağını belirterek, burasının eğitim müzesi olma özelliği de taşıyacağını vurguladı.

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, binanın toplumsal fayda sağlayacak bir yere dönüştürülebilmesi için sendika yetkilileriyle görüş birliği içinde hareket ettiklerini ifade etti.

Eğitim ve kültür kompleksinin yapılacağı yerde belediyeye ait küçük bir arazi olduğunu, devletin burayı otopark yapımı için LTB’ye tahsis ettiğini söyleyen Harmancı, arazilerin amalgama edilmesi konusunda geçen dönem sendikayla protokol imzaladıklarını kaydetti.

Mehmet Harmancı, “Ben, Lefkoşa’nın ve ülkemizin önemli bir kazanım elde ettiğini düşünüyorum. Bundan önceki gibi umarım bu bina da toplumumuza ışık olur ve daha aydınlık, bağımsız ve özgüveni yüksek toplum inşasında önemli rol oynar” dedi.

‘BU ÇUKURDAN ÇIKAMAYACAKSINIZ’ DİYENLERE ATIF

KTÖS kurucu üyelerinden Yılsay Barlasoğlu da temel atma töreninde kısa bir konuşma yaptı.

KTÖS’ün genel merkezi olan binanın yapımına 1972’de başladıklarını kaydeden Barlasoğlu, “Bize o günlerde ‘bu çukurdan çıkamayacaksınız’ diye laf etmişlerdi. Çünkü o yıllarda öğretmen maddi yokluk içindeydi. Ama mücadelesine yılmadan devam eden birçok öğretmen bir aylık maaşının tamamını bu bina için hibe etti ve bu eseri bugünlere kadar getirdik. Bugün daha da gururluyuz” şeklinde konuştu.

Kurucu üyelerden Halil Kara da konuşmasında, sendikanın merkez binasının inşa yıllarına işaret ederek, “Biz çukurda kürek çekerken, ‘inşallah buradan çıkabilirseniz’ dendi. Ben de, binanın açılışını göremeden ölürsem diye konuşmayı yapanın açılış törenine getirilmesini vasiyet ettim. Bunu başarabildik. 50 yıllık sürede öğretmen neredeydi, nerelere geldi ben gözlemledim. Öğretmenlerin bugünkü varlığından, toplumdaki etkinliğinden gurur duyuyorum. Öğretmenlerin yaratacağı bu yeni eserden hepimiz mutlu olmayız. Bütün düşünce toplumsal gelecek içindir” dedi.

 

 

 

Son Güncelleme: 05.10.2018 14:30
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