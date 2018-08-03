KTÖS ve KTOEÖS’ten vatandaşlıklar konusunda ortak açıklama

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Sorunu’nun çözümsüzlüğünün yarattığı sorunlardan biri olan karma evlilikler ve bundan doğan çocukların “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alamaması sorunu, bugün Rum Yönetimi İçişleri Bakanı Constantinos Petrides ile ele alındığını bildirdi.

KTÖS VE KTOEÖS’ten yapılan ortak açıklamada, sendika yetkilileri ve avukatlarının katıldığı toplantının çok olumlu bir havada geçtiği, bu konuda mağdur olan 5 bin 500 kişinin sorunlarının ele alındığı ifade edildi.

KTÖS ve KTOEÖS’in organize ettiği büroda 15 Şubat 2018’den beri kabul edilen başvuruların ayrı ayrı gruplanarak oluşturulan listelerin Rum Yönetimi İçişleri Bakanı’nın bilgisine getirildiği kaydedilen açıklamada, yapılan resmi başvurularda karşılaşılan sorunların görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, olumlu geçen toplantı sonunda yasalar çerçevesinde, mağdur olanların sorunlarını çözme konusunda karşılıklı çalışmalara devam edilmesi kararı alındığı kaydedildi.

