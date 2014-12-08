KTÖS Ve KTOEÖS’ten Ortak Açıklama

“GERİCİ VE ÇAĞDIŞI YAPILANMAYA GİDEN TC EĞİTİM SİSTEMİNİN TAKİP EDİLMESİNDEN VAZGEÇİLMELİ”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Türkiye’deki eğitim sisteminin gerici ve çağdışı yapılanmaya gittiğini savunarak, Türkiye’nin eğitim sisteminin takip edilmesini öngören KKTC Milli Eğitim Yasası’nın 22’nci maddesinin değiştirilmesi gerektiğini öne sürdü.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ile KTOEÖS Başkan Tahir Gökçebel ortak bir basın açıklaması yayınladı.

“SİYASİ VE İDEOLOJİK YAPILANMA BİLİMSEL ANLAYIŞIN ÖNÜNDE”

Elcil ve Gökçebel, ortak açıklamalarında Türkiye’deki Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararlara işaret ederek, Türkiye’nin eğitim sistemindeki siyasi ve ideolojik yapılanmanın bilimsel anlayışın önüne geçtiğini savundu, “Yeni nesil dogmatik, bilim dışı, ideolojik bir müfredat ve uygulamayla karşı karşıya bırakılmak isteniyor” iddiasında bulundu.

“KAMUSAL VE NİTELİKLİ EĞİTİM ÇÖKERTİLMEK İSTENİYOR”

Kıbrıs’ın kuzeyinde kamusal ve nitelikli eğitimin çökertilmek istendiğini, bunun siyasi bir proje olduğunu öne süren Şener Elcil ve Tahir Gökçebel, “Eğitim müfredatları, okul yapıları, öğretmen kadroları, öğretmen özlük hakları ve örgütlülüğü saldırı altındadır” dediler.

“ÜLKEMİZDE BİNLERCE İŞSİZ ÖĞRETMEN VARKEN”

Kıbrıs’ın kuzeyindeki devlet okullardaki kadroların ‘kaynak yok’ denilerek tamamlanmadığını, altyapı eksikliklerinin giderilmediğini, devlet eğitiminin niteliksizleştirilmesine yönelik uygulamalar yapıldığını ve bunun sistematik şekilde gerçekleştirildiğini de öne süren Elcil ve Gökçebel şunları kaydetti:

“Ülkemizde binlerce işsiz öğretmen varken Türkiye’den çeşitli branşlarda öğretmen yollanması, ilahiyat koleji gibi “siyasi İslam” amaçlı bir okula milyonlarca lira kaynak aktarılması bilinçli ve stratejik bir hamledir.”

“TÜRKİYE’NİN EĞİTİM SİSTEMİNİN TAKİP EDİLMESİNDEN VAZGEÇİLMELİ”

Kıbrıs Türk toplumunun çağdaş, demokratik, bilimsel, kamusal ve nitelikli eğitime ihtiyacı olduğunu vurgulayan KTÖS Genel Sekreteri Elcil ve KTOEÖS Başkanı Gökçebel, “Bu açıdan Türkiye Cumhuriyeti’nin eğitim sisteminin takip edilmesinden vazgeçilmeli, Milli Eğitim Yasasının 22. Maddesi Kaldırılmalıdır” dediler.