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KTÖS ve KTOEÖS’ten “ithal öğretmen” tepkisi…

KTÖS ve KTOEÖS’ten “ithal öğretmen” tepkisi…

01 Kasım 2018 Perşembe 15:04
KTÖS ve KTOEÖS’ten “ithal öğretmen” tepkisi…

ELCİL: “İHTİYAÇ OLAN SAYI ÜLKEDE MEVCUTKEN, TC’DEN ÖĞRETMEN GETİRİLİP EURO MAAŞ ÖDENİYOR”
 

EYLEM: “YÜZBİNLERCE LİRA ÖDEYİP EĞİTİMİNİ TAMAMLAYAN GENÇLERİMİZ SOKAĞA ATILMIŞ DURUMDADIR”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) KKTC’de öğretmen adaylarının işsizliği söz konusuyken Türkiye’den öğretmen getirildiği gerekçesiyle Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.  

“Yüzlerce İşsiz Öğretmen Var; İthal Öğretmene Ne Gerek Var” pankartının açıldığı eylemde az sayıdaki münhaller için sınava girip atanmayı bekleyen öğretmenlere dikkat çekilerek, bunun yerine “ithal öğretmenlere KKTC’de yerel bütçeden Euro cinsinden ödenerek görev yaptırılması” eleştirildi.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Millî Eğitim Bakanlığı’na sorunları çözmek için gittiklerini fakat Bakan’dan sorunların çözümüne yönelik hiçbir açılım gelmediğini ifade etti.

Bakanlığı, yasa ve tüzük yapmak için teknik kurulları toplamamakla eleştiren Elcil, hükümetin eğitimde verdiği hiçbir sözü yerine getirmediğini savundu.

İşsizlik ve ekonomik krizin derin etkilerinin hissedildiği KKTC’de, her geçen gün toplumun daha da fakirleştiğini ifade eden Elcil, TC’den öğretmen getirilmesinin Kıbrıs Türk kimliğine yapılan saldırıların bir başka örneği olduğunu savundu.

Yüzlerce öğretmenin 1-2 kişilik boş münhali doldurmak için sınava girdiğini, buna karşın KKTC’nin ihtiyacı olan sayı ülke içinde mevcutken, dışarıdan öğretmen getirilip Euro cinsinden maaş ödendiğini belirten Elcil, KKTC’deki öğretmenlerin işsiz kalmaya devam ettiğini ve buna tepkilerinin artarak süreceğini kaydetti.

“Buna sessiz kalmamızı kimse beklemesin” diyen Elcil, kitlesel eylem ve grevlerin de gündeme geleceğini belirtti.

Elcil ayrıca, okullarda görevli olması beklenen “ithal” öğretmenlerin Millî Eğitim Bakanlığı’nda çalıştığını iddia ederek, öğretmenlerin Bakanlıkta ne iş yaptığını Eğitim Bakanı’nın da kendi kendine sorması ve cevabını kamuoyuna açıklamasını istedi. 

EYLEM

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem hazırlanan ortak bildiriyi basına okudu.

Eylem, şu an KKTC gençliğinin adeta “sokağa atılmış” olduğunu ve gerek Ada’daki üniversiteler gerekse yurt dışında yüzbinlerce lira ödeyip tahsilini tamamlayıp Ada’ya geri dönen öğretmenlerin göz ardı edildiğini ifade etti.

İşsiz gençlere rağmen kadroların bilinçli olarak boşaltıldığını ve yeterli sayıda münhal ilan edilmediğini savunan Eylem, daha sınav yapılmadan TC’den görevlendirilen öğretmenlerin merkez okullara yerleştirilmesi ve halk fakirleşmeye devam ederken bu öğretmenlere Euro cinsinden maaş ödenmesinin “ötekileştirmeye prim verilmesi” anlamına geldiğini iddia etti.

Eylem, “Kültürünü, benliğini, dilini ve dinini yıllarca mücadele ederek korumuş Kıbrıs Türk toplumu ve gençlerini bu duruma sokan, göç yollarına iten, işsiz bırakan böyle bir anlayış kabul edilemez, kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 01.11.2018 18:37
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