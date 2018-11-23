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KTÖS ve KTOEÖS'ten AKM önünde pankartlı eylem

“ÖĞRETMENLER TOPLUMUN AYDINLIK YÜZÜDÜR KARANLIĞA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

KTÖS ve KTOEÖS'ten AKM önünde pankartlı eylem

“ÖĞRETMENLER TOPLUMUN AYDINLIK YÜZÜDÜR KARANLIĞA GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

23 Kasım 2018 Cuma 11:34
KTÖS ve KTOEÖS'ten AKM önünde pankartlı eylem

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde etkinliklerin düzenlendiği Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi önünde pankartlı eylem yaptı.

Eylemde “Öğretmeniz Birlikteyiz Susmayacağız”, “Karanlığa Işık Tutun”, “Menemen’de Kubilay’ı Sivas’ta aydınları unutmadık”, “KKTC Milli Eğitim Bakanlığı TC Elçiliği tarafından işgal edilmiştir”, “Küllü talimat, harfiyen itaat, mafiş icraat, brifing için kokteyl” yazılı pankartlar açıldı.

KTÖS Başkanı Emel Tel ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in de yer aldığı eylemde, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil konuşma yaptı.

Kenan Evren’in öğretmenler günü ilan ettiği 24 Kasım’ı, Evren’in ilan ettiği çerçevede değil sadece Mustafa Kemal Atatürk’e Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanı verilmesi boyutuyla kutlayabileceklerini dile getiren Elcil, “Eski Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri şu anki Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit kendisine çizilen misyon gereği rejimin dayattığı bu günü kutlamaya kendisini adadı. Şu anda içerde bu yönde etkinlik yapılıyor” ifadelerini kullandı.

KKTC’de eğitimin ihmale uğradığını söyleyen Elcil, “Türkiye’den gelen baskılarla gerici eğitim sistemi empoze edilmeye çalışılıyor. Tarikatlar gerici odaklar eğitimde söz sahibi yapılmaya çalışılıyor. Bununla ilgili verilen sözler yapılan icraatlar hep havada kaldı. Gericiliğe geçit vermeyeceğiz diyen Özyiğit şu anda gericiliğin yobazlığın devam ettiği süreçlere uyum sağladı” iddialarında bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’i, bakanlığı ve hükümeti protesto ettiklerini dile getiren Elcil, “Biz gelişmeye dönük, açılıma dönük eğitimin çağdaş anlamda yapılması için her türlü kavgayı vermeye devam edeceğiz. Öğretmenler toplumun aydınlık yüzüdür karanlığa geçit vermeyeceğiz.” dedi.

Son Güncelleme: 23.11.2018 15:15
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