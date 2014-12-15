KTÖS, Vakıflar İdaresi’nden Bazı Duyumlar Hakkına Açıklama İstedi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Vakıflar İdaresi’nden, bazı duyumlar hakkında açıklama talep etti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’e hitaben yazdığı ve basınla da paylaştığı mektubunda, şu soruları yöneltti:

“Vakıflar İdaresi’ne ait emlak tutup, kira borcu olan Yönetim Kurulu üyeleriniz var mı? Var ise isimleri ve borçları nedir?

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu eski Başkanı Işılay Arıkan birinci derecede bir akrabasını Vakıflar İdaresi’nde işe aldırttı mı?

Işılay Arıkan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde Girne Kalesi arkasında bulunan Vakıflara ait bir arazinin Yakın Doğu Üniversitesi’ne kiralandığı veya verildiği doğru mu? Kiralanmışsa kira bedeli ve şartları nelerdir?

Yakın Doğu Üniversitesi’nin idari binalarının konumlandığı 72 dönümlük arazinin Vakıflara ait olduğu doğru mu? Bu doğru ise hangi şartlarda Yakın Doğu Üniversitesi’ne kiralandığı veya verildiği hakkında bilgi verir misiniz?

Yakın Doğu Üniversitesi ile Vakıflar İdaresi arasında her yıl belli sayıda ihtiyaçlı öğrencinin burslu olarak okutulması ile ilgili bir protokolün olduğu doğru mu? Son 10 yılda bu haktan yararlanarak ücretsiz olarak burs hakkı kazanan öğrencilerin isim listesini paylaşabilir misiniz?

Vakıflar İdaresi’nin oluşturduğu ‘Hayır ve Sosyal İşler Fonu’ndan 2014 yılında kimlere yardım yapılmıştır?

Vakıflar İdaresi’nin mülkü olan ve üzerinde Güvence Eğitim Merkezi’nin aylık £1,400 Sterlin kirasında olan arazinin yıllığı £350 Sterlin’e British University of Nicosia’ya kiralandığı doğru mu?

Merkezi Türkiye’de olan bir şirket olan MTS LTD’e kiralanan Lara Beach’te ilgili şirket hiçbir yatırım yapmadığı halde sözleşmesinin uzatıldığı doğru mu?

Vakıflar’a ait Çıkarma Plajı’ndaki arazinin kiracısı olan Tori LTD’in hisselerini devrettiği doğru mu?

Vakıflara’a ait Mare Monte Hotel ile ilgili olay neden hala daha yargıya taşınmamaktadır?

Vakıflar İdaresi’nde çalışan iki müdür neden görevlerinden uzaklaştırılıp, müdürlük görevi yapmadıkları halde maaş almalarına göz yumulmaktadır?”

“GİZLENMEYE ÇALIŞILIYOR”

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından 4 Eylül’de Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’na mektup yazıldığını ancak henüz cevap alınmadığını da belirterek bunun duyumların gerçek olduğu ve Vakıflar İdaresi’nin usulsüzlükleri gizlemeye çalıştığı izlenimi yarattığını savundu.

Elcil, Vakıflar İdaresi’nin mülk ve hizmetlerinin kullanımında şeffaflık ve hesap verebilirlik olması son derece önemli olduğunu kaydederek, kamuoyunun bilgi almasını engelleme gerekçesiyle yargıya başvuracaklarını söyledi.