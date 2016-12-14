KTÖS: “Vadili İlkokulu Öğretmenleri ‘Sivil İtaatsizlik’ Kararına Bağlı Hareket Edecek”

“VADİLİ İLKOKULU ÖĞRETMENLERİNİN ORTAK AMACI ÇOCUKLARI SABAH KARANLIĞINDA VE SOĞUĞUNDA BIRAKMAMAK, KAMU VE ÖZEL AYRIMI YAPMADAN TÜM AİLELERİN ÇOCUKLARINA SAHİP ÇIKMAK”

“SAATLER” KONUSUNDA MÜCADELE VEREN ÖĞRETMENLER HAKSIZ YERE SUÇLAMALARA DA GÖĞÜS GERİYOR”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Vadili İlkokulu öğretmenlerinin sendikal bir eylem olan “sivil itaatsizlik” kararına bağlı olarak hareket edeceklerini bildirdi ve Vadili İlkokulu öğretmenlerinin ortak amacının çocukları sabah karanlığında ve soğuğunda bırakmamak, kamu ve özel ayrımı yapmadan tüm ailelerin çocuklarına sahip çıkmak olduğunu ifade etti.

“Saatler” konusunda mücadele veren öğretmenlerin haksız yere suçlamalara da göğüs gerdiğini kaydeden Elcil, “Bu suçlamaları yapanlar, temelsiz, bilgiden yoksun, benmerkezci bir yaklaşımla davranmakta ve hakarete varan kelimeler kullanmaktadır” dedi.

KTÖS'ten yapılan açıklamaya göre, sendika yetkilileri bugün Vadili İlkokulu öğretmenlerinin de katılımıyla UBP Vadili Örgütü binası önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında, ülke şartlarına hiçbir şekilde uymayan saat uygulaması başlı başına bir kaos iken, hükümetin çalışma saatleri ile ilgili aldığı kararla yeni bir kaos ortamı yaratmaya devam ettiğini savunan Elcil, eğitim-öğretim yılı başında kamu çalışma saatlerinin sendikalar ve hükümetler arasındaki uzlaşı sonrası belirlendiğini ve karşılıklı imzalarla yasallaştığını kaydetti. Şener Elcil, “Hal böyleyken sendikalarla anlaşmaya varmadan dayatılan bu kararı sendika olarak tanımadığımızı ve öğretmenimizin mesai saatlerimize bağlı olarak görev yapacağını tekrardan paylaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

VADİLİ İLKOKULU

Partisine göre duruş değiştiren bazı kişilerin, yıllarını Vadili köyüne ve eğitime adamış öğretmenlerin onurlu duruşlarını hazmedemeyerek öğretmenleri “sahte” olarak nitelendirip he hedef gösterdiğini belirten KTÖS Genel Sekreteri Elcil, UBP Vadili Örgütü Başkanı'nın sosyal medya paylaşımlarını eleştirdi.

Bu kişilerin yıllardır Vadili İlkokulunda yoktan var edilerek yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini hiçbir şekilde takdir etmediğini, okula sahip çıkmadığını savunan Elçil, “Öğretmen eksiğimiz varken kendini ‘duyarlı veli’ olarak niteleyenler sesini çıkarmamıştır. Okulun yıkılma tehlikesinden dolayı olan sorunları dikkate almamışlardır. Hal böyleyken bu olayların patlak vermesi siyasi çıkarların konuşulduğu gerçeğini bir kez daha ispatlamıştır” dedi.

Çocukların sağlığı, uyku düzenleri, beslenme hakkı ve vücut bütünlüğünün herkesin siyasi çıkarlarından daha önemli olduğunu ifade eden Şener Elcil, hiç bir çocuğu karanlıkta ve sokakta bırakmadan devletin kendilerine sağladığı alt yapı olanakları ile en iyi eğitimi vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Elcil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle dikkat çekmek isteriz ki, yapılan grevler ve sivil itaatsizlik öğretmenlere hiçbir zümresel kazanç sağlamayacaktır. Esas kazanç aileler ve öğrencilerimiz içindir. Yanlış anlamaların ortadan kalkması için bunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Öğretmenlerimize yapılan bu haksız asılsız, tam bir menfaat ilişkisi kokan açıklamayı şiddetle kınar, ‘kötü söz sahibine aittir’ anlayışı ile kullanılan hakaretleri aynen iade ediyoruz. Öğretmenin haklı mücadelesinin yanında duran tüm velilerimize de teşekkürü bir borç biliriz.”