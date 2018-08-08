KTÖS: “Türkiye eğitim yatırımlarına verdiği katkının yarısını, kitap basımına ayrılan bütçeyi de tamamen kesti”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Türkiye’nin eğitim yatırımlarına verdiği katkıyı yüzde 50, kitap basımı için ayrılan bütçeyi ise tamamen kestiğini iddia etti.



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, din derslerinin seçmeli yapılması ve Hala Sultan İlahiyat Kolejinin denetmen gönderilerek incelemeye alınmasına tepki olarak yapıldığını öne sürdüğü bu uygulama nedeniyle Türkiye’yi, siyasi yaptırımlarını, ekonomik tehditle hayata geçirmeye çalışmak ve Kıbrıslı Türkler’e baskı uygulamakla suçladı.



Elcil, “TC’nin uyguladığı ambargodan sadece Kıbrıslı Türkler değil adanın kuzeyinde yaşayan yüzbinlerce TC vatandaşının çocukları da etkilenecektir. (Türkiye)Kıbrıs Türk toplumunu diz çökmeye zorlamayı hedeflemiştir” ifadelerini de kullandı.



Şener Elcil, konuyla ilgili, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Hükümeti açıklama yapmaya çağırdı.



