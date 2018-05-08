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"KTÖS: “Türk Lirası Kullanıldığı Sürece Kıbrıs Türk Toplumu Fakirleşmeye Devam Edecek”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Türk Lirası kullanıldığı sürece Kıbrıs Türk toplumunun fakirleşmeye devam edeceğini, doğru olanın stabil bir muhasebe birimine geçilmesi olduğunu belirterek, “Zamların tek çaresi çözüm ve Türkiye’nin alt yönetimi olmaktan kurtulmaktır” dedi.

"KTÖS: “Türk Lirası Kullanıldığı Sürece Kıbrıs Türk Toplumu Fakirleşmeye Devam Edecek”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Türk Lirası kullanıldığı sürece Kıbrıs Türk toplumunun fakirleşmeye devam edeceğini, doğru olanın stabil bir muhasebe birimine geçilmesi olduğunu belirterek, “Zamların tek çaresi çözüm ve Türkiye’nin alt yönetimi olmaktan kurtulmaktır” dedi.

08 Mayıs 2018 Salı 12:14
"KTÖS: “Türk Lirası Kullanıldığı Sürece Kıbrıs Türk Toplumu Fakirleşmeye Devam Edecek”


Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Türk Lirası kullanıldığı sürece Kıbrıs Türk toplumunun fakirleşmeye devam edeceğini, doğru olanın stabil bir muhasebe birimine geçilmesi olduğunu belirterek, “Zamların tek çaresi çözüm ve Türkiye’nin alt yönetimi olmaktan kurtulmaktır” dedi.
KTÖS Genel Sekreteri Şenel Elcilyaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin istikrarsızlığı ve buna bağlı, Kuzey Kıbrıs’ta Türk Lirası kullanılmasından dolayı, enflasyonun ithal edildiğini söyledi.
“Yıllara bağlı olarak Türk Lirası’nın enflasyonu sonucu Kıbrıs Türk toplumu olarak Türkiye’nin yaptığını söylediği ekonomik desteğin kat kat fazlasını ödemeye devam ediyoruz” diyen Elcil, üretimin ortadan kaldırıldığı, her türlü mal ve hizmetin döviz ile ithal edilip alınıp satıldığı Kuzey Kıbrıs’ta Türk Lirası kullanımının zamların temel sebebi olduğu görüşünü savundu.
Ev kiraları, emlak alım-satımı, üniversite ve özel okul harçları, taşıt ve beyaz eşya alım satımı, Türk Lirası ile ithal edilen malların bile döviz cinsinden hesaplandığına işaret eden Elcil, “geçici bir çözüm olan Eşel-Mobil sisteminin de Türkiye’den gelen dayatma paketle birlikte altı ayda bir uygulamaya konulması, maaş ve ücretleri ile geçinenleri fakirleştiren bir saldırının önünü açtı” dedi.
“Hepsinden önemlisi adada kalıcı bir çözüm olmasının tüm ekonomik sorunların aşılması demek olduğunu” söyleyen Elcil, “Bu gerçeklere rağmen ganimetten ve ayrılıkçı düzenden beslenen bazı siyasi partiler, çevreler ve sendikaların bir yandan çözüme karşı çıkarak “Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden” bahsetmeleri ve TL kullanmakta ısrar etmeleri, diğer yandan ise zamlardan şikayet etmeleri tam bir ikiyüzlü politikadır” ifadelerini kullandı.
 

Son Güncelleme: 08.05.2018 15:33
Anahtar Kelimeler:
KTÖSTÜRKLirasıAçıklaması
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