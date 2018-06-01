KTÖS: “Tüm ebeveynlere çocukların da hakları olduğunu hatırlatırız”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) 1 Haziran Dünya Çocuk Günü nedeniyle tüm ebeveynlere çocukların da hakları olduğunu hatırlattı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş imzasıyla yayınlanan 1 Haziran mesajında Malala Yousafzai’nin; “Kitaplarımızı ve kalemlerimizi elimize alalım. Onlar bizim en güçlü silahlarımız. Bir çocuk, bir öğretmen, bir kitap ve bir kalem tüm dünyayı değiştirebilir” sözlerine atıfta bulunularak, eğitimin şiddet ve istismara karşı en güçlü duruş olduğu hatırlatıldı.

1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde, çocuk koruma politikasının hayata geçirilmesinin aciliyetinin altının çizildiği mesajda, KTÖS’ün bu konuda üretilecek her çalışmaya katkı koymaya gönüllü olduğu hatırlatıldı.

Mesajda “Çocuklarımızın adil, eşit ve güvenli bir çevrede yaşamaları için; laik, bilimsel ve nitelikli eğitim hakkına kavuşabilmeleri için; daha güzel günler görebilmeleri için çalışmaya, bu yönde politikalar üretmeye devam edeceğiz. ‘1 Haziran Dünya Çocuk Günü’ vesilesiyle tüm ebeveynlere çocukların da hakları olduğunu hatırlatırız” ifadelerine yer verildi.