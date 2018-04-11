KTÖS TEMSİLCİLERİ, LONDRA’DA İNGİLTERE’DEKİ EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ TEMASLARDA BULUNDU

KTÖS yetkilileri, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik ve Türk Dil Okullarında görevli öğretmenler ile görüştü.



KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, “Londra ve Kıbrıs arasındaki kültürel ilişkileri eğitim aracılığıyla destekleme; tüm paydaşların işbirliği ile Türk Dil Okullarının eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması ve görevli öğretmenlerin hakları, çalışma koşulları ve sorumlulukları ile ilgili görüş alış verişinde bulunmanın; toplantılarının temel noktasını oluşturduğunu” kaydetti.



Maviş, toplantılarda durum tespiti yapılmaya çalışıldığını ve alternatif görüşlerin tartışıldığını belirtti.



KTÖS’ün geçmiş yıllarda da, KKTC Temsilciliğini, Türk Dil Okullarını, toplum merkezlerini ziyaret ettiğini ve öğretmeler ile buluşarak eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili bir rapor hazırladığını dile getiren Maviş, ziyaretlerin temel amacının Londra Türk Okullarının gelişimi ile ilgili bir belge hazırlamak ve bu belge ışığında tüm tarafların birlikte organize edeceği bir konferans ile okulların gelişimine katkı koymak olduğunu kaydetti