"KTÖS: “Ortadoğu’da Yaşanan Kıyımın Sorumlularını Lanetliyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), dünyada barışın önemini vurgulayarak, Ortadoğu’da yaşanan kıyımın sorumlularını lanetlediğini bildirdi.



KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yazılı açıklamasında, Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçi taşeronların doymak bilmez kapitalist açlığı adına dünyayı yok oluşa sürükleyen, insanlık değerlerini yok eden politikaları sonucu Ortadoğu’nun adeta bir cehennem ateşine dönüştüğünü kaydetti.





Amerikan işgali ile felaket yaşamaya devam eden Afganistan ve Irak yanında Suriye’de devam eden vahşete, dün Filistin’deki katliamların da eklendiğini belirten Elcil, ABD’nin çok uluslu tekellerinin Ortadoğu’daki enerji kaynaklarını sömürmek ve silah ticareti ile daha çok zenginleşmek adına bölgede yaşayan halkları birbirine düşüren faaliyetlerinin bu savaşların temel nedenleri olduğunu ifade etti.Elcil, faşist diktatörlüğün en güzel örnekleri olan ülkelerin, ABD Başkanı Trump’tan talimat alarak bu kıyıma ortak olduklarını ifade ederek, kıyılara vuran cesetlerin de Filistin’de katledilen insanların da, bölgede devam eden savaşların da sorumlusunun, uluslararası tekellerin kuklası ABD Başkanı Donald Trump ve onunla işbirliği yapan diktatörler olduğunu iddia etti.