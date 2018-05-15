"KTÖS: “Ortadoğu’da Yaşanan Kıyımın Sorumlularını Lanetliyoruz”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), dünyada barışın önemini vurgulayarak, Ortadoğu’da yaşanan kıyımın sorumlularını lanetlediğini bildirdi.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, yazılı açıklamasında, Amerikan emperyalizmi ve işbirlikçi taşeronların doymak bilmez kapitalist açlığı adına dünyayı yok oluşa sürükleyen, insanlık değerlerini yok eden politikaları sonucu Ortadoğu’nun adeta bir cehennem ateşine dönüştüğünü kaydetti.
Elcil, faşist diktatörlüğün en güzel örnekleri olan ülkelerin, ABD Başkanı Trump’tan talimat alarak bu kıyıma ortak olduklarını ifade ederek, kıyılara vuran cesetlerin de Filistin’de katledilen insanların da, bölgede devam eden savaşların da sorumlusunun, uluslararası tekellerin kuklası ABD Başkanı Donald Trump ve onunla işbirliği yapan diktatörler olduğunu iddia etti.