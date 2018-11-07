KTÖS okulları ziyaret ediyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerinin, öğretmenlerle yüz yüze bilgi paylaşımında bulunabilmek, sorunları yerinde gözlemleyebilmek, yapıcı eleştirileri dinleyebilmek ve öz eleştiri verebilmek için okulları ziyaret ettiği belirtildi.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Uğur Erilen yaptığı yazılı açıklamada, okul ziyaretlerinde eğitim sistemi, okul sorunları, ekonomik ve sosyal haklar, Kıbrıs sorunu ve eğitim projeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunulduğunu ifade etti.

KTÖS bu çerçevede, Çayönü-İncirli İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Lefkoşa Vakıf Anaokulu, 9 Eylül İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Karakol İlkokulu, Gazi İlkokulu, Düzova- Cihangir İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Pile İlkokulu, Dörtyol İlkokulu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi, Çağlayan İlkokulu, Alasya İlkokulu, Şht. Zeki Salih İlkokulu, Eşref Bitlis İlkokulu, Şht. Tuncer İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu, İskele Şht. İlker Karter İlkokulu, Boğaziçi İlkokulu, Aygün Anaokulu, Tuzla Anaokulu, Akova-Yıldırım İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu, Özgürlük İlkokulu ve Şht. Hüseyin Akil İlkokulu’nu ziyaret etti.

Erilen, okul ziyaretlerinin belirlenmiş program çerçevesinde devam edeceğini kaydetti.

