banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
212.070
DOLAR
5.3454
STERLİN
7.0342
EURO
6.1391
Sağlı tutuksuz yargılanacak
SAĞLI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Marketten 87 TL'lik ürün çaldı
MARKETTEN 87 TL’LİK ÜRÜN ÇALDI
Marketten hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
“Gareziniz bana mıydı!”
“GAREZİNİZ BANA MIYDI!”
banner282
Flaş Haber
Sağlı tutuksuz yargılanacak
Kapat

KTÖS okulları ziyaret ediyor

KTÖS okulları ziyaret ediyor

07 Kasım 2018 Çarşamba 08:21
KTÖS okulları ziyaret ediyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerinin, öğretmenlerle yüz yüze bilgi paylaşımında bulunabilmek, sorunları yerinde gözlemleyebilmek, yapıcı eleştirileri dinleyebilmek ve öz eleştiri verebilmek için okulları ziyaret ettiği belirtildi.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Uğur Erilen yaptığı yazılı açıklamada, okul ziyaretlerinde eğitim sistemi, okul sorunları, ekonomik ve sosyal haklar, Kıbrıs sorunu ve eğitim projeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunulduğunu ifade etti.

KTÖS bu çerçevede, Çayönü-İncirli İlkokulu, Haspolat İlkokulu, Lefkoşa Vakıf Anaokulu, 9 Eylül İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Necati Taşkın İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Karakol İlkokulu, Gazi İlkokulu, Düzova- Cihangir İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Pile İlkokulu, Dörtyol İlkokulu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi, Çağlayan İlkokulu, Alasya İlkokulu, Şht. Zeki Salih İlkokulu, Eşref Bitlis İlkokulu, Şht. Tuncer İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu, İskele Maarif Anaokulu, İskele Şht. İlker Karter İlkokulu, Boğaziçi İlkokulu, Aygün Anaokulu, Tuzla Anaokulu, Akova-Yıldırım İlkokulu, Yeniboğaziçi İlkokulu, Özgürlük İlkokulu ve Şht. Hüseyin Akil İlkokulu’nu ziyaret etti.

Erilen, okul ziyaretlerinin belirlenmiş program çerçevesinde devam edeceğini kaydetti.
 

Son Güncelleme: 07.11.2018 12:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk-sen Genel Başkan Vekilliklerine Raif Koçak İle Kamil Özinal Seçildi
Türk-sen Genel Başkan Vekilliklerine Raif Koçak İle Kamil Özinal Seçildi
Kamu-İş ve KTAMS Girne Kaza Mahkemesi’nde eylem uyarısında bulundu
Kamu-İş ve KTAMS Girne Kaza Mahkemesi’nde eylem uyarısında bulundu
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80. yıldönümünde KKTC’de törenlerle anılacak
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 80. yıldönümünde KKTC’de törenlerle anılacak
Tc Hak-iş Konfederasyonu Tarafından Kamu-sen Üyelerine Eğitim Verilecek
Tc Hak-iş Konfederasyonu Tarafından Kamu-sen Üyelerine Eğitim Verilecek
Marketten 87 TL'lik ürün çaldı
Marketten 87 TL'lik ürün çaldı
Özersay, Anastasiadis’in açıklamalarını değerlendirdi: “Siyasi eşitliği budama girişimi“
Özersay, Anastasiadis’in açıklamalarını değerlendirdi: “Siyasi eşitliği budama girişimi“
“Gareziniz bana mıydı!”
“Gareziniz bana mıydı!”
Özersay: “Tüp gaz fiyatlarında 8-9 TL civarında bir indirim yapılabilecek gibi görünüyor”
Özersay: “Tüp gaz fiyatlarında 8-9 TL civarında bir indirim yapılabilecek gibi görünüyor”
Akıncı, Lillie’yi kabul etti
Akıncı, Lillie’yi kabul etti
Girne-Lapta yolu üzerinde ticari araç denetimi gerçekleştirildi
Girne-Lapta yolu üzerinde ticari araç denetimi gerçekleştirildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim