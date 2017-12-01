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01 Aralık 2017 Cuma 08:33

KTÖS OKULLARI ‘IMAGINE’ EĞİTİM PROGRAMINA KATILMAYA ÇAĞIRDI

KTÖS OKULLARI ‘IMAGINE' EĞİTİM PROGRAMINA KATILMAYA ÇAĞIRDI
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MAVİŞ:“PROGRAMA KATILMAK İKİ TOPLUM ARASINDAKİ GÜVEN YARATICI ÖNERİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE YARDIMCI OLACAK”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS), okulları, barış kültürünü yaymayı amaçlayan “imagine” isimli iki toplumlu eğitim programına katılmaya çağırdı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, 2500 ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi, 50 Kıbrıslı Türk ve 50 Kıbrıslı Rum okulu bir araya getirmeyi hedefleyen eğitim programına katılımın, “iki toplum arasındaki güven yaratıcı önerilerin geliştirilmesine” yardımcı olacağı inancını belirtti.


Maviş, her iki taraftaki okullarda gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında “barış kültürü eğitimi ve şiddet kültürünün bir parçası haline gelen önyargılar, ayrımcılık ve benzeri konularda öğretmenler ve öğrencilerle çalışmalar” yapılacağını, eğitimden sonra ise ara bölgede iki toplumlu etkinlikler düzenleneceğini ifade etti.

“Imagine” programının iki toplumun yakınlaşması adına da önemli bir çalışma olduğunu belirten Maviş, “Dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmadan öğretmenleri ve öğrencileri buluşturan projeyi desteklediğimizi ifade eder ve okullarımızı projeye katılmaya davet ederiz” dedi.

İki Toplumlu Eğitim Teknik Komite'nin himayesinde olan, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) ve Dayanışma Evi (H4C) tarafından uygulanan Imagine programının Birleşmiş Milletler desteğiyle yürütüldüğü belirtildi. 
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