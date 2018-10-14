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KTÖS Okulları İki Toplumlu “Imagıne” Projesine Katılmaya Davet Etti

KTÖS Okulları İki Toplumlu “Imagıne” Projesine Katılmaya Davet Etti

14 Ekim 2018 Pazar 13:29
KTÖS Okulları İki Toplumlu “Imagıne” Projesine Katılmaya Davet Etti

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), geçtiğimiz eğitim yılında 80 okul, 2 bin öğrenci ve 194 öğretmenin bir araya gelerek birbirlerini tanıma, iletişime geçme fırsatı bulduğunu belirttiği iki toplumlu “Imagine” projesinin bu eğitim yılında da iki toplum arasında güven yaratıcı önerilerin gelişmesine yardımcı olacağını kaydederek okulları projeye katılmaya davet etti.

Sendika, İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin himayesinde,  Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) ve Dayanışma Evi (H4C) tarafından uygulanan ve Alman Elçiliği ve BM Barış Gücü’nün desteğiyle yürütülen ve her iki toplumdan öğrencilerin katıldığı “Imagine” isimli eğitim programında, geçtiğimiz yıl her iki toplumdan toplamda 80 okul, 2 bin öğrenci ve 194 öğretmenin bir araya gelerek birbirlerini tanıma, iletişime geçme fırsatı bulduğunu açıkladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, her iki taraftaki okullarda tek toplumlu olarak gerçekleştirilecek atölye çalışmalarında barış kültürü eğitimi ve şiddet kültürünün bir parçası haline gelen önyargılar, ayrımcılık ve benzeri konularda öğretmenler ve öğrencilerle çalışmalar yapılacağını açıkladı.

Maviş, çocukların okullarındaki eğitimden sonra hem ara bölgede hem de adanın her iki yanında ortak iki toplumlu kültürel etkinlikler gerçekleştirerek ve karşılıklı temas, güven ve hoşgörü üzerine deneyim kazanacağını ifade etti.

Maviş, eğitim programının genel amaçlarını şöyle sıraladı:

“Öğrencilerin toplum içerisinde ve toplumlar arasında karşılaşabilecekleri ayrımcılıkla baş edebilme, önyargıları anlayabilme, bilgiyi eleştirel biçimde yorumlayabilme, dezavantajlı gruplara farkındalık geliştirme, iletişim becerisi geliştirme, çoğulculuğu benimseme, eşitlik ve hoşgörüyü teşvik etme, ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı gibi sorunlarla ilgilenme, demokratik karar alma mekanizmalarının önemini anlama, dayanışma ve anlayış kültürünü geliştirme.”

“Imagine” eğitim programının iki toplumun yakınlaşması adına da önemli bir proje olduğunu belirten Maviş, dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmadan öğretmenleri ve öğrencileri buluşturan projeyi desteklediklerini kaydetti ve okulları projeye katılmaya davet etti.

Son Güncelleme: 14.10.2018 17:01
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