Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okullara ziyaret düzenliyor.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlerle yüze yüze bilgi paylaşımında bulunabilmek, sorunları yerinde gözlemleyebilmek, yapıcı eleştirileri dinleyebilmek ve özeleştiri yapabilmek için Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulu olarak okulları ziyaret etiklerini kaydetti.

Elcil, okul ziyaretlerinde okul sorunları, “Göç Yasasına” karşı eylem planı, Öğretmen Sınav Tüzüğü, Öğretmenler Yasası'ndan doğan ödev, hak ve sorumluluklar, taslak olarak hazırladıkları tüzükler, Kıbrıs Sorunu ve gündemdeki sorunları tartıştıklarını belirtti.

Bu çerçevede KTÖS olarak, Kozanköy Mehmet Boransel İlkokulu, Alayköy İlkokulu, Mormenekşe İlkokulu ve Dörtyol İlkokulu’nu ziyaret ettiklerini ifade eden Elcil, sorunları yerinde gözlemlediklerini söyledi.