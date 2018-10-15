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KTÖS Öğretmen Eksikliği Nedeniyle Yarın 5 İlkokulda 3 Saatlik Uyarı Grevi Yapacak

KTÖS Öğretmen Eksikliği Nedeniyle Yarın 5 İlkokulda 3 Saatlik Uyarı Grevi Yapacak

15 Ekim 2018 Pazartesi 13:49
KTÖS Öğretmen Eksikliği Nedeniyle Yarın 5 İlkokulda 3 Saatlik Uyarı Grevi Yapacak

DİPKARPAZ, ALASYA, ŞEHİT TUNCER, ŞEHİT ZEKİ SALİH VE GÜVERCİNLİK İLKOKULLARINDA 08.00 İLE 11.00 SAATLERİ ARASINDA GREVE GİDİLECEK

KAÇMAZ: “SABIR VE HOŞGÖRÜNÜN SONUNA GELDİK. ÖĞRETMENLER TAMAMLANMAZSA ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN GREVE YENİ OKULLAR EKLENECEK”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) öğretmen eksikliği nedeniyle yarın 5 ilkokulda 3 saatlik uyarı grevi yapacağını duyurdu.

Yarın sabah 08.00 ile 11.00 saatleri arasında grev yapılacak okullar “Dipkarpaz İlkokulu, Alasya İlkokulu, Şehit Tuncer İlkokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu ve Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu” olarak açıklandı.

KTÖS Örgütlenme Sekreteri Yardımcısı Akgün Kaçmaz konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Sabır ve hoşgörünün sonuna geldik. Öğretmenler tamamlanmazsa Çarşamba gününden itibaren greve yeni okullar eklenecek” dedi.

KTÖS’ün öğretmen atamalarının yapılabilmesi için bürokratik süreçleri takip ettiğini, atama yetkilerinin alınabilmesi için gerekli girişimleri yaptığını ancak yetkilerin çıkmadığını söyleyen Kaçmaz, hükümeti “becerisizlikle” suçladı.

Kaçmaz, “Ülkeye giren nüfusu kontrol edemeyen hükümetlerin eğitim ve sağlığı planlayamaması öğretmen eksikliğinin temel nedenidir. Bu gerçeğe Türkiye’nin eğitim ambargosu da eklenince durum tam bir kaosa dönüştü” ifadelerini kullandı.



 

Son Güncelleme: 15.10.2018 17:22
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