Ktös Nasuwt Genel Kurul Toplantısına Katıldı

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, İngiltere ve Commonwealth ülkelerinde örgütlü Öğretmenler Sendikası NASUWT’un Manchester'da gerçekleştirdiği genel kuruluna katılarak çeşitli temaslarda bulundu.

Konferansa KTÖS'ün yanı sıra, IEUA (Avustralya); SNES-FSU (Fransa); GEW (Almanya); FENPROF ve FNE (Portekiz); AFT ve NEA (ABD); DLF (Danimarka); BTA (Bahreyn); GNAT (Gana); ITU ve KITU (Irak); ZNP (Polonya); PTUZ (Zimbabwe); BTA (Bermuda); UNATU (Uganda); ASTİ ve TUİ (İrlanda); TUS (İskoçya) ve ETUCE'den temsilciler katıldı.

KTÖS’ten verilen bilgiye göre, mültecilerin durumu, eşitsizlikler, kamusal okulların durumu, eğitim bütçesindeki kesinti, BREXIT, öğretmenlerin sağlığı ve öğretmenlerin çalışma koşulları ile ilgili tartışmalar konferansta öne çıkan konular oldu.

Konferansta genel kurul ile birlikte yeni çalışma programı için önergeler tartışıldı ve atölye çalışmaları düzenlendi.

Okullarda artan iş yükü; öğretmenin statüsünün yükselmesi; ücretlerin yükseltilmesi için hareket planı; iş yoğunluğu ve sözlü müdahaleler; eğitimdeki devlet yönetimini yeniden incelemek; çalışma saatleri; ücretler ve koşulları koruma yeni önergelerin ana teması oldu.

Bununla birlikte öğretmenlere yönelik “Irkçılığa karşı eylem; kolej eğitimi; öğretmen ve eğitimin geleceği; yoksul okulların durumu; etkin biçimde organize olmak; akıl sağlığın ilk müdahale; seviyemizi izlemek ve değerlendirmek; eğitimde ticarileşme ve özelleştirmeye karşı duruşumuz; ayrımcılığı önlemek ve ortadan kaldırmak; okullarda iş yavaşlatma ve grev; sağlık ve güvenlik kötüye mi gidiyor?, krizdeki mülteci çocuklara destek; NASUWT'u sosyal medyada yükseltmek; yönetimsel hareket tarzı; sınavlarda görevini kötüye kullanmak” temalı workshoplar yapıldı.

"Okullarda İş Yavaşlatma ve Grev" temalı workshopta sendikanın eğitim sorunlarında nasıl pozisyon aldığı üzerine delegelere yönelik sunum gerçekleşti.

Konferansa katılan tüm sendikalar yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirerek kendi deneyimleri, eğitim sorunları ve alternatiflerini diğer sendikalar ile paylaştı. Ticarileşme ve özelleştirme, ailelerin okul giderlerine katkısı, öğretmenlere karşı yapılan ekonomik, sosyal ve fiziksel saldırılar, eğitim bütçesi kesintileri, eşitsizlikler ve gerici politik uygulamalar sendikaların ortak sorunlarını oluşturdu.

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil konuşmasında, dünyadaki neo-liberal uygulamalardan yaşamın her alanın etkilendiğini belirterek, özellikle eğitimin içinin boşaltılarak öğretmenlerin statüsünün sistemli bir şekilde düşürüldüğünü ifade etti. Öğretmenin toplumun bir parçası olduğunu belirten Elcil, öğretmenlerin öncü olarak toplumun neo-liberal politikalara karşı duruşunu örgütlemesi gerektiğini söyledi.

Özellikle dünyayı etkileyen siyasi sorunların yarattığı savaşların esas nedeninin uluslararası tekellerin doymak bilmez emperyalist politikaları olduğunu savunan Elcil, sendikaların ortak hareket ederek ABD, İngiltere ve AB’deki hükümetleri baskı altına alarak eylemler yapmaları gerektiğini belirtti.

Açıklamaya göre, toplantıda eğitimin geliştirilmesi, özgürlük ve haklar için nasıl işbirliği yapabiliriz ve Brexit sonrası nasıl dayanışmaya devam edebiliriz, sorularının yanıtları da arandı.

Konferansta, Bahreyn'de beş yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Mahdi Abu Dheeb'e Uluslararası Dayanışma Ödülü verildi. Dheeb, 2011 yılında Bahreyn’deki Arap Baharı eylemlerine sendikası ile birlikte öncülük etmişti. Dheeb'in serbest bırakılması için BTA ile birlikte NASUWT'da uluslararası kampanya düzenlemişti.