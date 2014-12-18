KTÖS, Lokmacı Barikatı’nda Ortak Eylem Yapılacağını Açıkladı

ELCİL: “KAYIPLAR, TECAVÜZLER, TOPLU KATLİAMLAR, GÖÇLER KIBRISLILARIN YAŞADIĞI ORTAK ACILARDIR”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, Kıbrıs’ın birleşmesini, barışı ve çözümü isteyenlerin cumartesi günü Lokmacı Barikatı’nda ortak eylem gerçekleştireceğini açıkladı.

Elcil, savaşa karşı tüm yurtseverlerin saat 11.00’de gerçekleşecek bu ortak eyleme katılmasını istedi.

Kıbrıs’ta yaşayan her iki toplumun savaş açısı çektiğini kaydeden Şener Elcil,“Kayıplar, tecavüzler, toplu katliamlar, göçler Kıbrıslıların yaşadığı ortak acılardır” dedi.

Ortak eylemle ilgili yazılı bir açıklama yapan Elcil, açıklamasında CTP-BG Milletvekili Doğuş Derya’ya yapılan sözlü saldırılara da işaret etti.

Elcil, “Bu ülkenin gerçekleriyle yüzleşmekten çekinen her iki toplumdaki şövenist ve ırkçı çevreler gerçekleri dile getirenlere saldırmayı tercih ediyor. Bu ülkede masum insanları katledip kuyulara dolduran, kadınlara tecavüz eden katiller ve canilerle birlikte yaşadığımız gerçeği Doğuş Derya’nın açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil açıklamasında şunları kaydetti:

“Anlaşılan savaşı fırsat bilip masum insanları katledenleri, savaş suçu işleyenleri endişeler almış olacak ki, Doğuş Derya’ya tepki koyup, hakaretler yağdırıyorlar. Katliam ve tecavüz meraklılarını ifşa ettiği için Doğuş Derya’ya teşekkür ederken, hayatta olduğunu bildiğimiz katil ve insanlık düşmanı tecavüzcülerle yaşamak istemediğimizi vurgularız.”