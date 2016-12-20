KTÖS, KTOEÖS Ve TRAKAYAD’dan Ortak Basın Toplantısı

SENDİKALAR, SAATLER GERİ ALINMADAN, ÜLKEDE TRAFİK GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ SİSTEM OLUŞTURULMADAN SORUNLARIN ÇÖZÜLDÜĞÜNÜ KABUL ETMEDİKLERİNİ BELİRTTİ

GÖKÇEBEL: “TOPLUMSAL SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETMEK ÜZERE SENDİKALAR EYLEMLERİNE, MÜCADELELERİNE DEVAM EDİYOR. EDECEK DE”

ELCİL: “DOĞAN AHMET İLKOKULU’NA ÖĞRENCİ TAŞIYAN OTOBÜSÜN KIRIK CAMI LAMARİNA İLE KAPATILDI... OTOBÜS SOL DİREKSİYON, TRAFİĞE SAĞDAN ÖĞRENCİ İNDİRİYOR... POLİS GÖREVİNİ YAPSIN...”

SEVAY: “TRAFİK KOMİSYONUN AMACI NEDİR? KİMSE AMAÇTAN BAHSETMİYOR, KAMERA TAKMAK, YOL YAPMAK...BUNLARIN HİÇBİRİ TRAFİK GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ DEĞİLDİR. BAKKAL LİSTELERİYLE SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD) saatler geri alınmadan, ülkede trafik güvenliğiyle ilgili sistemi oluşturulmadan sorunların çözüldüğünü kabul etmediklerini kaydederek, “bu konularda kaygı duyanlarla mücadele örmeye devam edeceğiz” dedi.

KTÖS, KTOEÖS, TRAKAYAD bugün KTÖS’te bir basın toplantısı düzenledi.

Sendikalar, basın toplantısında trafikte, “trafik güvenliğinin sağlanması”, “öğrenci taşımacılığı konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması”, “kış saati uygulamasına geçilmesi”, Girne dağ yolunda meydana gelen kazadan sorumlu bakanların görevden alınması”, “rant sağlayan, rüşvet alan, ihalesiz işler yapan siyasilerle mücadele edilmesi” olarak açıkladıkları konularla ilgili mücadelelerinin süreceğini belirtti.

KTÖS, KTOEÖS, TRAKAYAD adına okunan ortak basın bildirisinde, “Kış saati uygulamasına dönülmeden, hayat kurtaracak ve kalıcı sakatlıkları önleyecek bir trafik güvenliği sistemi oluşturulmadan ve olayın baş sorumlusu üç bakan istifa etmeden mücadelemiz bitmeyecek, toplumsal vicdanımız rahat etmeyecek” denildi.

GÖKÇEBEL

Ortak açıklama okunmadan ilk sözü KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel aldı.

Gökçebel, Girne –Değirmenlik yolunda meydana gelen kazanın ülkenin durumunu gözler önüne serdiğini ve bir miladı oluşturduğunu kaydederek, “Bununla ilgili mücadele de talep de sürüyor. Kış saati uygulamasının bitirilmesi kaostur. Bu kabul edilemez. Geri alınana kadar mücadele edilmelidir. Kısa sürede toplumsal muhalefete dönüşen yapı bu ülkede hesap verme döneminin başlaması gerektiğinin de altını çizdi” dedi.

Gökçebel, son günlerde sendikaları hedef gösterenler açıklamalar yapıldığına da değinerek, “Sendikal birlikteliğe inanmayan, mücadeleye katılmayan kişiler ‘sivil itaatsizlikle amaca ulaşılmadı’ yorumunu yaparak sendikacıları itibarsızlaştırmak, yıpratmak istiyor. Bilinmelidir ki, basiretsiz kukla hükümetlerin karşısında toplumsal duyarlılığı en yüksek olan öğretmenler, sendikalar mücadelesine devam edecek” şeklinde konuştu.

Tahir Gökçebel, sivil itaatsizlik kararı konusunda da şu değerlendirmeyi de yaptı:

“Şu anda okullar tek taraflı da olsa sendikaların girişimiyle kaostan kurtarıldı. Ancak saatlerle ilgili, trafik güveliğiyle ilgili, siyasilerin hesap vermemesiyle ilgili konuları ortada. Toplumsal sorunlara çözüm üretmek üzere sendikalar eylemlerine, mücadelelerine devam ediyor. Edecek de.”

ELCİL

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, konuşmasında “Ülkedeki bazı kesimler üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek konusunda kararlı” dedi.

Sendikaların ve sendikacıların hedef gösterildiği bazı açıklamalar yapıldığını söyleyen Elcil, “ ‘Her şey çözüldü, sendikalar teslim oldu’ diye siyaset üretmek yanlıştır. Bunu kimlerin yapmaya çalıştığını biliyoruz. Klavye kahramanlarına başarılar dilerim. Biz de mücadeleye, diken olup gözlerine batmaya devam edeceğiz. Bu kavga toplumsal var oluş kavgasıdır” şeklinde konuştu.

Basın toplantısında öğrenci taşımacılığı konusunda da açıklama yapan Elcil, 400 aracın öğrenci taşıdığını, mal sahiplerinin 50 civarında olduğunu ve taşımacılığa yılda 24 milyon TL harcandığını söyledi.

Elcil, verilen hizmetin kalitesinin yetersiz olduğunu da belirterek, “40 yıllık, 50 yıllık otobüsler var. Ziyamet İlkokulu’na öğrenci taşıyan okul otobüsü 1967’den kalma” dedi.

Lefkoşa’da, Doğan Ahmet İlkokulu’na öğrenci taşıyan bir otobüsle ilgili de açıklama yapan Şener Elcil, “Öğrenci taşıyan bu otobüsün camları kırık. Hükümet lamarina hükümeti olduğu için otobüsün kırık camına da lamarina koydular. Otobüs sol direksiyon, trafiğe sağdan öğrenci indiriyor.

TFF721 plakalı otobüsle ilgili buradan polise çağrı yapıyorum” şeklinde konuştu.

Elcil, trafikte olmaması gereken araçlarla okullara öğrenci taşındığını da ifade ederek, “Bu işlerin arkasında rant, partizanlık, ihalesiz işler, rüşvet yatıyor. Birileri rant, rüşvet ve soygun düzenin devam edeceğini sanıyorsa yanılıyor. Sendikalar olarak bunların takipçisiyiz” dedi.

SEVAY

TRAKAYAD Başkanı Hüseyin Sevay da trafikte insan hayatını kurtarmak ve kalıcı sakatlıkları önleme temelinde bir sistem oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, “Esas olan bize hizmet vermeyen bugünkü sistemin tümden değiştirilmesidir” ifadesine yer verdi.

Öğrencilere, trafik güvenliği konusunda eğitim verilmesi gerektiğini de vurgulayan Sevay, Avustralya’dan trafik güvenliği eğitimini konu alan kitapları Türkçeye çevirdiklerini, bu kitapların bastırıldığını ve kopyalarının Eğitim Bakanlığı’na bir yıl önce verildiğini belirtti.

Kitapların anasınıfları, birinci, ikinci ve üçüncü sınıfları kapsayacak şekilde düzenlendiğini söyleyen Hüseyin Sevay, “Bu kitaplar minimum trafik güvenliği eğitimini öngörüyor ama bunu bile çocuklarımıza ulaştıramıyoruz. Çocuklar bir yıldır bu eğitimden mahrum bırakılıyor ve bu gerçekten çok büyük bir suçtur. Kimse sorumluluk almıyor. Trafikteki kriz yılladır sürüyor. Çözümlere nasıl gideceğimizin şekli bellidir” dedi.

4 akademisyen hayatını kaybettiği kazaya işaret eden Hüseyin Sevay, “O günlerde Meclise bir mektup yazarak, Meclis trafik güvenliğiyle ilgili kriz masası oluşturması, bunun bir parçası olarak ad-hoc komite kurulması ve komiteye danışmanlık yapacak uzmanlar kurulu oluşturulması gerektiğini dile getirdik. Bunun üzerinden yaklaşık 3 yıl geçti. Aynı açıklamayı geçtiğimiz günlerde yineledik. Ne yazık ki kimse duymuyor. Trafik Komisyonu’ndaki üyeler de dahil. Toplum olarak ölülerimizi saymaya mahkum edildik” şeklinde konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün açıkladığı trafik önlemlerinin sorulması üzerine TRAKAYAD Başkanı Hüseyin Sevay, “Orada bakkal listesi yapıldı. Bu bakkal listeleriyle sorunların çözülmeyeceğini söyledik, uyarıları yaptık. Trafik Komisyonun amacı nedir? Kimse amaçtan bahsetmiyor, kamera takmak, yol yapmak...bunların hiçbiri trafik güvenliğiyle ilgili değildir. Bunu farkına varmaları gerek. Yanlışlarda neden bu kadar ısrar ediliyor, bunu anlamakta zorluk çekiyoruz” dedi.

TRAKAYAD Başkanı Hüseyin Sevay’ın konuşmasının ardından KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, ortak basın açıklamasını okudu.