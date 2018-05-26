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KTÖS Koro ve Orkestra Şöleniyle 12 Okuldan 400’ü Aşkın Öğrenciyi Bir Araya Getirdi...

ÇOCUKLAR, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, TEMİZ ÇEVRE, GÜZEL BİR GELECEK VE SEVGİ MESAJLARINI ŞARKILARLA VERDİ

KTÖS Koro ve Orkestra Şöleniyle 12 Okuldan 400’ü Aşkın Öğrenciyi Bir Araya Getirdi...

ÇOCUKLAR, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, TEMİZ ÇEVRE, GÜZEL BİR GELECEK VE SEVGİ MESAJLARINI ŞARKILARLA VERDİ

26 Mayıs 2018 Cumartesi 11:27
KTÖS Koro ve Orkestra Şöleniyle 12 Okuldan 400’ü Aşkın Öğrenciyi Bir Araya Getirdi...


ÇOCUKLAR, BARIŞ, ÖZGÜRLÜK, TEMİZ ÇEVRE, GÜZEL BİR GELECEK VE SEVGİ MESAJLARINI ŞARKILARLA VERDİ

ELCİL: “BİRTAKIM SINAVLAR İÇİN ÇOCUKLAR ÖZEL DERSTEN ÖZEL DERSE TAŞINIYOR ANCAK KİŞİSEL GELİŞİM GÜZEL SANAT VE SPOR GİBİ FAALİYETLERLE SAĞLANIR”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS),12 okuldan 400’ü aşkın öğrenciyi dün akşam Gazimağusa’da düzenlediği koro ve orkestra şöleninde bir araya getirdi.
Çocuklar, barış, özgürlük, temiz çevre, güzel bir gelecek ve sevgi mesajlarını şarkılarla verdi.
KTÖS’ün 50’nci yılı, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi’nin 60’ıncı kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü yapılan şölene,öğrencilerin ve öğretmenlerin yanı sıra veliler, okul müdürleri, KTÖS Genel Başkanı Emel Tel ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de katıldı.

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Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’ndeki şölende sırasıyla Şehit Doğan Ahmet İlkokulu, Geçitkale İlkokulu, Şehit Yalçın İlkokulu, Serdarlı İlkokulu, İskele Şehit İlker Karter İlkokulu, Vadili İlkokulu, Alasya İlkokulu, Levent İlkokulu, Dörtyol İlkokulu, Karakol İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Kıbrıs Final İlkokulu koro ve orkestraları sahne aldı.
ELCİL: “ELEŞTİRİMİZ ÜLKEYE YÖNETENLEREDİR. ÖĞRENCİLERİN CEVHERLERİ OKULLARDA ORTAYA ÇIKARILMALI”
Şölen başlamadan önce söz alan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, çocukların kişisel gelişimi için okullarda sanat ve spor etkinliklerinin daha çok olmasının temel arzuları olduğunu belirterek, “Maalesef okullarda bu yönde çabalar çok fazla yapılamıyor.Bu bir eleştirirdir ve bu eleştiri ülkeye yönetenleredir. Bu gibi faaliyetleri düzenlemek devletin görevidir” dedi.
Birtakım sınavlar için çocukların özel dersten özel derse taşındığını belirten Elcil, kişisel gelişimin güzel sanat ve spor gibi faaliyetlerle sağlanabileceğini söyleyerek,“Bilgi ve becerilerle donanmış öğrencilerin cevherleri okullarda ortaya çıkarılmalı. Toplumsal gelişimin en önemli olgularından biri da budur” şeklinde konutu.
Sendika olarak bu konuda adım attıklarını, bu tür etkinliklere hız verdiklerini dile getiren Genel Sekreter Şener Elcil, etkinliğe katkı koyan Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ), Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) öğrencilerine, öğretmenlere ve etkinliği canlı yayınlayan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRTK) teşekkür etti.
Elcil’in konuşmasının ardından koro ve orkestralar sahne aldı ve öğretmenleri eşliğinde şarkılarını seslendirdi. Şölenin finalinde, tüm okullar sahneye çıkarak “Dünya Barışı” şarkısını birlikte söyledi.
Gecenin sonunda KTÖS Genel Başkanı Tel, şölene katkı koyan öğretmenlere katılım belgesi ve çiçek takdim etti.
 

Son Güncelleme: 26.05.2018 15:20
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