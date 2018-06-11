KTÖS KKTC'de “AB Vatandaşı Kıbrıslı Türklerin” Azınlıkta Olduğunu İddia Etti!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, “1949 Cenevre Sözleşmeleri’ne aykırı olarak Türkiye’den sistematik nüfus aktarılması ve vatandaşlık dağıtılarak siyasal iradenin değiştirilmesi politikalarının devam ettiğini” savunarak, KKTC'de “AB vatandaşı Kıbrıslı Türklerin” azınlıkta olduğunu iddia etti.

Şener Elcil, yaptığı yazılı açıklamada, “Nüfus taşınması sonucu oldukça kalabalık bir nüfusa sahip olunduğu söylemi dışında resmi nüfus rakamlarının ortaya konulmadığını” ileri sürdü.

Elcil, nüfusun bilinmemesinin eğitim, sağlık ve sosyal yaşamdaki ihtiyaç planlamasını imkânsız hale getirdiğini, günlük hayatta yaşanan sıkıntıların temelinde, nüfusun bilinmemesinin yattığını iddia etti.

Elcil, “AB Vatandaşı Kıbrıslı Türklerin” ülkede azınlık olduğu iddiasına yönelik veriler paylaştı.

Elcil’in paylaştığı veriler şu şekilde:

“Seçmen sayısı; 1975 75824; 1981 84721; 1985 95124; 1990 101306; 1995 113398; 2000 126,687; 2005 149,709; 2010 163,688; 2015 176,980; 2018 190,553"



Kayıtlı cep telefonu abone sayısı 817 bin 489; aktif olarak kullanılan cep telefonu sayısı 684 bin 301’dir



195 bin adet kayıtlı araç trafikte aktif olarak kullanılmaktadır.



‘Kıbrıs’ın kuzeyinde’ 18 tane üniversite faaliyet göstermekte, 11 tanesi de izin almış, açılmak için faaliyet yürütmektedir. Bu üniversitelerde 106 bin öğrenci eğitim almaktadır.



Ekmek üreten Fırıncılar Birliği’nin 2011 yılında yaptığı açıklamaya göre her gün 715 bin adet ekmek üretilmektedir.



2008 yılında KTÖS’ün yaptığı araştırmaya göre okullarda okuyan öğrencilerin: %37’sinin anne ve babası sadece TC vatandaşıdır; %19 öğrencinin anne ve babası TC-KKTC vatandaşıdır; %1 öğrencinin anne ve babası 3. ülke vatandaşıdır; %9 öğrencinin anne ve babasından bir tanesi AB vatandaşı Kıbrıslı Türk’tür; %34 öğrencinin anne ve babası AB vatandaşı Kıbrıslı Türk’tür.Hapishanede bulunan 521 mahkumdan; 146 kişi TC vatandaşı, 53 kişi AB vatandaşı Kıbrıslı Türk, 230 kişi TC kökenli KKTC vatandaşı,92 kişi üçüncü dünya ülkesi vatandaşıdır.Kıbrıs’ın kuzeyindeki toplam elektrik enerjisi tüketimi 118 milyon 574 bin 220 KW’tır. Toplam tüketilen elektriğin 47 milyon 175 bin 815 KW’ını konutlar tüketmektedir. Toplam kayıtlı elektrik sayacı sayısı 171 bin 26’dır. Bu elektrik sayaçlarının 134 bin 982’si konutlarda yer almaktadır. 36 bin 44 tanesi ise devlet kurumları, turizm tesisleri, su motorları ve sanayi tesislerinde bulunmaktadır.Bu verilere göre kuzey Kıbrıs’ın ‘oldukça kalabalık olan’ nüfusu ancak tahmin yoluyla tespit edilebilir”.