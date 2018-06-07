banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98624
ALTIN
188.186
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0528
EURO
5.2897
Gargınsu teslim oldu
GARGINSU TESLİM OLDU
Gençler hırsızlık yaptı
GENÇLER HIRSIZLIK YAPTI
İranlılar tutuklu yargılanacak
İRANLILAR TUTUKLU YARGILANACAK
Saaded 1 gün tutuklu kalacak
SAADED 1 GÜN TUTUKLU KALACAK
banner282

"KTÖS: “Irkçılık ve Milliyetçilik Ülkeye Kan ve Gözyaşı Getirdi”

“KOZANKÖY’DE MAL SAHİBİ RUM’UN İNŞAAT BAŞLATMASI İLE İLGİLİ YAŞANANLAR ‘ÜLKEMİZDEKİ İŞBİRLİKÇİLERİN ANLAYIŞINI’  TAM ANLAMI İLE ORTAYA KOYUYOR”

"KTÖS: “Irkçılık ve Milliyetçilik Ülkeye Kan ve Gözyaşı Getirdi”

“KOZANKÖY’DE MAL SAHİBİ RUM’UN İNŞAAT BAŞLATMASI İLE İLGİLİ YAŞANANLAR ‘ÜLKEMİZDEKİ İŞBİRLİKÇİLERİN ANLAYIŞINI’  TAM ANLAMI İLE ORTAYA KOYUYOR”

07 Haziran 2018 Perşembe 15:14
"KTÖS: “Irkçılık ve Milliyetçilik Ülkeye Kan ve Gözyaşı Getirdi”

“KOZANKÖY’DE MAL SAHİBİ RUM’UN İNŞAAT BAŞLATMASI İLE İLGİLİ YAŞANANLAR ‘ÜLKEMİZDEKİ İŞBİRLİKÇİLERİN ANLAYIŞINI’  TAM ANLAMI İLE ORTAYA KOYUYOR”

 Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), ırkçılık ve milliyetçiliğin  ülkeye kan ve gözyaşı getirdiğini kaydetti.

KTÖS, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun uluslararası hukuk gereği Kozanköy’de 78 yaşında bir Kıbrıslı Rum’a malını iade etmesi ve iade edilen arazi üzerine mal sahibi Rum’un inşaat başlatması ile ilgili yaşananların, “ülkedeki işbirlikçilerin anlayışını”  tam anlamı ile ortaya koyduğunu savundu.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında,  ganimet düzeninde yaşamayı alışkanlık haline getirdiğini savunduğu bazı siyasetçilerin, “Rumlarla yaşayamayız” gibi bir söylemin arkasına saklanıp provokasyon yapmaya giriştiğini ileri sürdü. Elcil, şunları iddia etti:

 

“Ellerinde tuttukları ganimetten vazgeçmek istemeyen, halkın kanı ve gözyaşı üzerinden siyaset yapan, mezarlık mezarlık ve düğün düğün gezip oy avcılığına soyunan bu işbirlikçiler bir kaşık suda fırtına koparmaktadırlar. Özellikle dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda hükümetin attığı doğru adımın sonucunda sıranın kendilerine de geleceğini bildikleri için softa şaşırtması ile dikkatleri başka tarafa çekmeye çalışmaktadırlar.”

banner277
 

“DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILMALI”

 

“Zorlu Töre’nin puro kaçakçılığı” ve “Ersin Tatar’ın  koyun kaçakçılığı” ile ilgili davalar olduğunu, bunların basında da yer aldığını öne süren Elcil, UBP Milletvekilleri Töre ve Tatar’ın neden  halka bilgi vermediğini sordu.

Elcil, Tatar’ın İngiltere’ye gitmekten sakındığını iddia edip bunun nedenini sordu. Elcil, Töre ve Tatar’ın  dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istedi.

Töre ile Tatar’ın milliyetçilik satmaya çalıştığını, provokatörlük yaptığını da ileri süren Elcil, “Afrika Gazetesi’ne yapılan saldırı sonrası saldırganlarla samimi pozlar verip, resimler çektiren Ersin Tatar bunun hesabını vermeden bize milliyetçilik dersi vermeye kalkmaktadır” iddiasında bulundu.

 

banner288
Son Güncelleme: 07.06.2018 20:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DP’liler Taşkınköy’ü ziyaret etti
DP’liler Taşkınköy’ü ziyaret etti
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
Sertoğlu Lefkoşa Otobüs Terminali’nde incelemelerde bulundu ve Kar-İş’i ziyaret etti
Sertoğlu Lefkoşa Otobüs Terminali’nde incelemelerde bulundu ve Kar-İş’i ziyaret etti
Sinde panayırı yarın başlıyor
Sinde panayırı yarın başlıyor
Yarın bazı bölgelerde 6 saatlik elektrik kesintisi var
Yarın bazı bölgelerde 6 saatlik elektrik kesintisi var
Yeşil Barış Hareketi’nin Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi
Yeşil Barış Hareketi’nin Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi
Sertoğlu seçimi kazanacağını iddia etti
Sertoğlu seçimi kazanacağını iddia etti
KTAMS Üyelerine Yönelik “Neden Eşit Olamıyoruz?” Konulu Seminer Düzenledi!
KTAMS Üyelerine Yönelik “Neden Eşit Olamıyoruz?” Konulu Seminer Düzenledi!
Arter YDP’nin aday tanıtım etkinliğine katıldı
Arter YDP’nin aday tanıtım etkinliğine katıldı
CTP aday tanıtım etkinlikleri’nin sonuncusu dün akşam İskele’de gerçekleştirildi
CTP aday tanıtım etkinlikleri’nin sonuncusu dün akşam İskele’de gerçekleştirildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim