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KTÖS “Imagıne” Programına Destek verdi!

PROGRAM ÇERÇEVESİNDE KIBRIS’TAKİ HER İKİ TOPLUMDAN 80 OKUL, 2 BİN ÖĞRENCİ VE 194 ÖĞRETMEN BİR ARAYA GELDİ

KTÖS “Imagıne” Programına Destek verdi!

PROGRAM ÇERÇEVESİNDE KIBRIS’TAKİ HER İKİ TOPLUMDAN 80 OKUL, 2 BİN ÖĞRENCİ VE 194 ÖĞRETMEN BİR ARAYA GELDİ

18 Haziran 2018 Pazartesi 09:37
KTÖS “Imagıne” Programına Destek verdi!

PROGRAM ÇERÇEVESİNDE KIBRIS’TAKİ HER İKİ TOPLUMDAN 80 OKUL, 2 BİN ÖĞRENCİ VE 194 ÖĞRETMEN BİR ARAYA GELDİ

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin himayesinde gerçekleşen, Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) ve Dayanışma Evi (H4C) tarafından uygulanan ve Almanya Federal Dışişleri Bakanlığı ile BM Barış Gücü’nün desteğiyle yürütülen ve her iki toplumdan öğrencilerin katıldığı ‘IMAGINE’ isimli eğitim programına destek verdi.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, projeye 2017-2018 eğitim-öğretim yılında her iki toplumdan toplam 80 okul, 2 bin öğrenci ve 194 öğretmenin bir araya gelerek birbirlerini tanıma, iletişime geçme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Barış ve şiddetsiz bir kültürün bütünsel bir anlayışına dayanan programın iki aşamada uygulandığını ifade eden Maviş, ilk aşamada, deneyimli eğitmenler, her iki toplumdaki katılımcı öğrenciler ve öğretmenlerin okullarını ziyaret ederek eğitimler gerçekleştirdiğini kaydetti.

İkinci aşamada ise iki toplumdan gelen öğrenci grupları, AHDR ile barış eğitimi etkinlikleri veya PeacePlayers International ile spor aktivitelerinde yer alarak eğitimlerini uygulamalı olarak pekiştirildiğini belirten Maviş, 2017-2018 yılında düzenlenen eğitim programının Ara Bölge’de yapılan çocuk festivali ile sona erdiğini bildirdi.

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Maviş, kapanış etkinliğinin, iki Kıbrıslı Türk ve iki Kıbrıslı Rum okulundan gelen 10-12 yaş arası 100 ilkokul çocuğunun katılımıyla gerçekleştirildiğini belirterek, “Imagine” programına katılan öğretmenlerin tümüne de katılım sertifikaları düzenlenen bir resepsiyon ile takdim edildiğini aktardı.

KTÖS’ün, projeyi okullara taşıyarak okulları teşvik ederek, okulların katılımı için öğretmenleri cesaretlendirdiğini ifade eden Maviş, projenin topluma kazanımları yönünde öğretmenle bilgi paylaşımında bulunulduğunu belirtti.

Maviş şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası olarak eğitim sistemimiz içerisinde çevre bilinci, iletişim becerileri, barış kültürü, uzlaşım, demokrasi, eşitlikçi eğitim, adalet, çocuk hakları ve insan hakları farkındalığı, farklılıklara saygı, toplumsal cinsiyet eşitliği, çoğulculuk, demokrasi ve birlikte yaşayabilme temalarının yerleşmesini talep etmekte ve bu uğurda çalışmalar üretmekteyiz.

“İKİ TOPLUMUN YAKINLAŞMASI ADINA DA ÖNEMLİ BİR PROJE”

Imagine eğitim programı birçok talebimizi içerisinde barındıran bir eğitim programı olmakla birlikte, iki toplumun yakınlaşması adına da önemli bir proje olduğunu fiilen göstermiştir. Dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı olmadan öğretmenleri ve öğrencileri buluşturan projeyi desteklemeye devam edeceğimizi ifade eder ve okullarımızı yeni dönemde de projeye katılmaya davet ederiz.”

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Son Güncelleme: 18.06.2018 13:26
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