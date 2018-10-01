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KTÖS İle Malta Öğretmen Sendikası Yetkilileri Kıbrıs’ta Bir Araya Geldi

KTÖS İle Malta Öğretmen Sendikası Yetkilileri Kıbrıs’ta Bir Araya Geldi

01 Ekim 2018 Pazartesi 11:02
KTÖS İle Malta Öğretmen Sendikası Yetkilileri Kıbrıs’ta Bir Araya Geldi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), yeni bir proje kapsamında Malta Öğretmen Sendikası (MUT) yetkilileri ile Kıbrıs’ta bir araya geldi. 


KTÖS Dış İlişkiler Koordinatörü Gizem Kavaz tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Malta Öğretmen Sendikası heyeti iki öğretmen sendikası arasında 2019 yılında başlayacak ortak proje çerçevesinde KTÖS’ün davetlisi olarak Kıbrıs’a geldi.

Heyet, genel olarak Kıbrıs’ın ve özelde KKTC’nin eğitsel, sosyo-kültürel, siyasal ve coğrafi dinamiklerini daha iyi anlamak, eğitim sistemini ve okullardaki uygulamaları yerinde gözlemlemek ve sendikaların işleyişi ile hem üyeleri hem de sosyal paydaşları ile olan ilişkilerini incelemek amacıyla alan gezileri yaparak, temaslarda bulundu.

Bu kapsamda ilk olarak KTÖS merkez ofisini ziyaret eden MUT yetkilileri, KTÖS Başkanı Emel Tel ile biraraya geldi; KKTC’de takip edilen eğitim sistemi ve uygulamaları ile Kıbrıs’ın içinden geçtiği ekonomik, siyasi ve kültürel durum hakkında bilgi aldılar.


Ardından Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü Adnan Eraslan ile toplantı yapan sendika yetkilileri, Malta ve Kıbrıs’taki başarılı uygulamaları ve ayrıca eğitimde yaşanan ortak sorunları tartışarak görüş alışverişinde bulundular. 


MUT ekibi ayrıca, Kıbrıs’ta yaşayan iki toplumu eğitim ve araştırma alanında destekleyen ve toplumlararası işbirliklerini teşvik eden Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’ni (AHDR) ziyaret ederek AHDR Eğitim Programları Sorumlusu LoizosLoukaidis’ten tarihsel çerçevede derneğin oluşumu, yapısı, amaçları, çalışma alanları ve yayınları hakkında bilgi aldı.


KTÖS’ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaret boyunca sendika yönetimi üyelerinden oluşan Malta ekibi, KKTC’de farklı yaş gruplarındaki öğrencilere eğitim veren okulları ve eğitim kurumlarını ziyaret ederek, okul ortamlarını ve uygulamaları yerinde inceleme şansı buldular.


Bu çerçevede, Mağusa Özel Eğitim Merkezi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Levent İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ni ziyaret eden MUT yetkilileri ayrıca DAÜ-SEN ve KTOEÖS yöneticileri ile de bir araya geldi.  


Malta Öğretmen Sendikası ile yapılan karşılıklı ziyaretlerin amaçları, taraflar arasında eğitimin farklı alanlarında, eğitim yönetimi de dahil olmak üzere (öğretim yaklaşımları, yöntemleri ve uygulamaları, araç-gereç kullanımı vs.) fikir alış-verişlerini teşvik etmek; yapılan temaslar ve görüşmeler sonucunda farklı vizyonlar edinilmesini sağlamak; ve nihayetinde her iki ülkedeki eğitim sisteminde karşılaşılan benzer sıkıntıları belirleyerek, bu sorunların aşılması amacıyla her iki eğitim sistemini güçlendirecek ortak bir proje geliştirmek olarak belirlendi.

Son Güncelleme: 01.10.2018 14:04
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