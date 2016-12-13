KTÖS: ”Hükümetin Yanlışlarına Karşı Çıkmaya Devam Edeceğiz… Sivil İtaatsizlik Eylemine Devam”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, UBP-DP hükümetinin yaz saati uygulamasının devamı yönündeki kararına haklı karşı çıkışlarının, hükümetin yanlışı yanlışla düzeltmeye yönelik girişimleri ile daha da meşruluk kazanmakta olduğunu iddia etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, UBP-DP hükümetinin yaz saati uygulamasının devamı yönündeki kararına haklı karşı çıkışlarının, hükümetin yanlışı yanlışla düzeltmeye yönelik girişimleri ile daha da meşruluk kazanmakta olduğunu iddia etti.

Elcil yaptığı yazılı açıklamada, “hükümetin yanlış kararlarına karşı çıkmaya ve sivil itaatsizlik eylemine devam edeceklerini” bildirdi.

Elcil, yaşanan acı kaza ile birlikte yanlış olduğunu ileri sürdüğü uygulamanın sakıncalarının toplumun tepkisine dönüştüğünü ifade ederek, “hükümetin kış saatine geçmekle ilgili direniş göstermesi ve kazada sorumluluğu olan bakanları istifa ettirmemesinin koltuk sevdası ve suçluları koruma iç güdüsünün eseri olduğunu” iddia etti.

Yaşanan kazada öğrenci taşıyan aracın öğrenci taşıma sözleşmesi olmamasının Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın açık sorumluluğunu ortaya koyduğunu iddia eden Elcil, kazadan sonra okul saatlerini 08.30’a alan Eğitim Bakanlığı’nın özel sektörde çalışanların çocuklarını hiç düşünmediğini, bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu savundu.

Elcil, ortaya konan tepkileri kırmak için öğrenci taşıyan otobüs şoförlerinin sözleşme yapmamakla, okul müdürlerinin de soruşturmayla tehdit edildiklerini öne sürdü.

Elcil açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Koltuğu koruma adına yanlışa yanlışla devam eden Eğitim Bakanlığı, saat 07.10 itibarı ile ek mesai ödeyerek nöbetçi öğretmen uygulaması için reklam yapmaktadır.

Öğretmen, öğretmen yardımcısı, okullara cari bütçe ve geçmiş yıllardaki ek dersleri ödemek için “para yoktur” diyen Eğitim Bakanlığı, söz konusu olan “koltuk” olunca para bulabilmektedir. Öğretmeni gece bekçisi gibi gören eğitim Bakanı Sn. Özdemir Berova eğitimden anlamadığını gösterdiği gibi öğretmene saygısı olmadığını da ispat etmiştir”.

Devletin halkı için var olduğunu belirten Elcil, çalışan örgütleri, sendikalar, iş çevreleri, esnaf sanatkar örgütleri kış saati uygulaması için açık irade ortaya koyarken, UBP-DP hükümetinin siyaset yapmak, görüşme sürecini baltalamak için eğitim ve çocukları deney tahtası olarak kullandığını ileri sürdü.

Elcil, “Hükümetin bakanları, siyasi mevkide oturan bürokratları saat 09.30’da işbaşı yapar, Sayın Özdemir Berova saat 09:30’da makamına gelirken, çocuklarını saat 07.00’de okula bırakan özel sektör çalışanları ve öğretmenlerle dalga geçmektedir” ifadelerini kullandı.

Elcil, “Bilinmelidir ki, çocuklarını hem karanlıkta hem de sokakta bırakan, eğitimden anlamayanların ve yaşanan kazada sorumluluğu olanların yakasına yapışmaya devam edeceğiz. Toplumun öfkesi ve acıları ile dalga geçenlerden hesap soracağız. Bu çerçevede sivil itaatsizlik eylemine devam edeceğiz” dedi.