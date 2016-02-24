Ktös, Hükümetin Sağlıkta Yasaya Aykırı Olarak Geçici İstihdamına Yöneldiğini Savundu

Lefkoşa Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümetin Anayasa ve yasaları çiğneyerek, sağlık alanında geçici istihdama yöneldiğini ileri sürdü.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye ile imzalanan protokolleri Anayasa ve yasaların üzerinde gören hükümetçilik anlayışı” bulunduğunu savunarak, bunu şiddetle protesto ettiklerini bildirdi.

Elcil “Protokollerdeki tasarruf adı altında yazılan hükümler yıllık kamu istihdamını sınırladı gerekçesinin arkasına saklanarak kamuya yasadışı ve partizanca yapılan geçici atamalar hem kaos yaratmakta hem de emekçiler üzerinde ağır bir siyasi baskı oluşturmaktadır” görüşünü öne sürdü.

Anayasa ve yasalara göre kamuda işe alımların Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından, yasalarda belirtilen kadrolar üzerinden yapılması gerektiğini kaydeden Elcil, “Bu gerçeklik ortada olurken, hükümetler partizanlık ve adam kayırma anlayışı ile hareket ederek, “geçici” adı altında istihdamlar yaparak kamu düzenini bozdukları gibi, kamuya gereksiz istihdamlar yapmışlardır” dedi.

Elcil, yaşanan çelişkilerin altında yatan sebebin Türkiye’nin uyguladığı sistematik entegrasyon politikalarının sonucu olduğunu iddia ederek, “Anayasa’yı ve yasaları çiğneyen hükümet anlayışının şimdi de sağlık alanında ihtiyaç duyulan personeli almak için yasadışı geçici istihdam yapmaya yöneldiğini” ileri sürdü.

Elcil, CTP-UBP Hükümeti’nin bu girişiminin kamuda “anarşi”ye ve kanunsuzluğa davetiye çıkardığını öne sürerek, Türkiye’nin dayatması olduğunu iddia ettiği bu uygulamalın tasarruf adı altında yapılamayacağını kaydetti.

Elcil, hükümeti anayasa ve yasalara saygı duymaya çağırdı.